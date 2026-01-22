松嶋菜々子主演『おコメの女』第3話 優香（長濱ねる）の過去が明らかに
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）の第2話がきょう15日に放送される。
【場面写真】不敵な笑みを浮かべる米田正子（松嶋菜々子）
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
今夜放送の第3話で《ザッコク》が挑むことになる新たな敵は、悪徳美容クリニック。自らCMにも出演する総院長・芦屋満信（池田鉄洋）の手腕で全国に分院を展開している「Y2K美容クリニック」に目をつけた正子は、チームで先行調査を行うことにするのだが、ワークライフバランスを重視し、一切チームになじもうとしない俵優香（長濱ねる）は断固拒否。「ひとりで別件の調査をする」と一歩も譲りません。そんな優香の頑なさと強引な単独行動に、正子は人知れずため息をつくことに。
そんな中、美容クリニックの内観調査に向かった作久子は、待合室にいる患者と院内の雰囲気にそぐわない神棚に違和感を覚える。また、笹野耕一（佐野勇斗）と古町は、医師たちが集うサウナに潜入。そこで六本木院の院長と美容クリニックから独立した元院長の奇妙な会話を耳にする。
一方、ひとりで占いサロンを調べることにした優香は、人気占い師・神無月シェイク（淵上泰史）が出演する番組を見ている最中に、やたらと「Y2K美容クリニック」のCMが流れることが引っかかる。さらに、流れてきた動画に映っていた女性の姿に、思わず息をのんで――。
美容クリニックと占いサロンがつながっているのではないかと考えた優香は、危険な単独調査を開始。ひとりで占いサロンに乗り込んでいく。するとそこで封印してきた過去と向き合うことに。優香が“もう誰も信じない”と心を閉ざすことになった大学時代の出来事が明らかになる。
【場面写真】不敵な笑みを浮かべる米田正子（松嶋菜々子）
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
今夜放送の第3話で《ザッコク》が挑むことになる新たな敵は、悪徳美容クリニック。自らCMにも出演する総院長・芦屋満信（池田鉄洋）の手腕で全国に分院を展開している「Y2K美容クリニック」に目をつけた正子は、チームで先行調査を行うことにするのだが、ワークライフバランスを重視し、一切チームになじもうとしない俵優香（長濱ねる）は断固拒否。「ひとりで別件の調査をする」と一歩も譲りません。そんな優香の頑なさと強引な単独行動に、正子は人知れずため息をつくことに。
そんな中、美容クリニックの内観調査に向かった作久子は、待合室にいる患者と院内の雰囲気にそぐわない神棚に違和感を覚える。また、笹野耕一（佐野勇斗）と古町は、医師たちが集うサウナに潜入。そこで六本木院の院長と美容クリニックから独立した元院長の奇妙な会話を耳にする。
一方、ひとりで占いサロンを調べることにした優香は、人気占い師・神無月シェイク（淵上泰史）が出演する番組を見ている最中に、やたらと「Y2K美容クリニック」のCMが流れることが引っかかる。さらに、流れてきた動画に映っていた女性の姿に、思わず息をのんで――。
美容クリニックと占いサロンがつながっているのではないかと考えた優香は、危険な単独調査を開始。ひとりで占いサロンに乗り込んでいく。するとそこで封印してきた過去と向き合うことに。優香が“もう誰も信じない”と心を閉ざすことになった大学時代の出来事が明らかになる。