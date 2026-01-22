工藤静香（2021年4月撮影）

歌手の工藤静香（55）が21日、インスタグラムを更新。豆腐を使った料理を公開した。

「お勉強後のレコーディングオケ録！！　このお勉強は今回のレコーディングには関係のないのです。来年に向けての勉強です」とつづり、ダメージジーンズにブラウンのコートを合わせたコーデを披露した。

「そして豆腐のドレッシングはなかなかボリュームあります！　寒いから生野菜だけより温野菜も欲しくなりますよね。ビタミンが出てもったいないので茹でずに、蒸すかレンチンで！お好きな野菜も美味しいです」と記し、豆腐のドレッシングが掛かったサラダを公開した。

「ドレッシング　絹豆腐半丁　チューブアンチョビ　グリークヨーグルト　粉チーズ　を混ぜます！　私は塩麹をヨーグルトに混ぜて水切りしたのを少し入れています。作り方は次回！」と材料を伝えた。

「今回はニンジン　キャベツ　もうギリギリのお庭ハーブ　ゆで卵　千切りピクルスの大根人参　ルッコラ　トマトなどなど、　味噌で1日漬けたチキンでハムチキンにしてサラダと！」とつづり、ハムチキンやハーブの写真などを添えた。

この投稿に「今日もカッコいい〜」「お勉強してる努力家しーちゃん大尊敬します」「サラダも栄養満点で美味しそうです」「レシピ本出して欲しいな」「静香さんのレシピ本が欲しいです」「静香ママのご飯を毎日食べられる家族が羨ましいです」などのコメントが寄せられている。