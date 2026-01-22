『リブート』真北正親役に伊藤英明 キャラクター紹介（13）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、伊藤英明が演じる真北正親を紹介する。
伊藤英明が演じる真北正親は、真北に目をつけられたら最後、警察人生が終わるとさえ囁かれる監察官。表面的には明るく社交的だが、その奥に鋭い観察眼を秘める。儀堂のことも疑っているようで、彼の前にたびたび姿を現しては馴れ馴れしく話しかける。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
