ゆうちゃみ、急なブレイクで“パンク”の過去「今はテレビの仕事が楽しくて仕方ない」
「令和の白ギャル」ことモデル・タレントのゆうちゃみ（24）が、22日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に初出演する。
【写真】「誰かと思った！」“別人級”姿を披露したゆうちゃみ
大阪出身で、昨年は大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めるなど活躍。子どもの頃からギャルだったというが、母の方がさらにギャルだという。祖母は勉強に厳しく、時にはテストを作ってくれたり、英語のノートを作ってくれた。また祖母と一緒に新聞を読みながら漢字の勉強をしていたと明かす。
母の影響で、子どもの頃からEXILEのファンでダンスの練習に励み、EXILEのミュージックビデオや東京ドームのライブにも出演。現在は、東京で暮らしているが、母は頻繁に大阪から訪ねてくる。テレビに出始めたころは、急にいろんな番組に呼ばれパンクしたこともあったが、今はテレビの仕事が楽しくて仕方ないと話す。
【写真】「誰かと思った！」“別人級”姿を披露したゆうちゃみ
大阪出身で、昨年は大阪・関西万博のスペシャルサポーターを務めるなど活躍。子どもの頃からギャルだったというが、母の方がさらにギャルだという。祖母は勉強に厳しく、時にはテストを作ってくれたり、英語のノートを作ってくれた。また祖母と一緒に新聞を読みながら漢字の勉強をしていたと明かす。
母の影響で、子どもの頃からEXILEのファンでダンスの練習に励み、EXILEのミュージックビデオや東京ドームのライブにも出演。現在は、東京で暮らしているが、母は頻繁に大阪から訪ねてくる。テレビに出始めたころは、急にいろんな番組に呼ばれパンクしたこともあったが、今はテレビの仕事が楽しくて仕方ないと話す。