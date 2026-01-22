「JA07RK」が担当

JAL（日本航空）グループで那覇空港を拠点とするJTA（日本トランスオーシャン航空）が2026年1月19日、新たな特別塗装機「結（ゆい）ジンベエ」を就航させました。初便は那覇発石垣行きNU607便で、公式SNSアカウントによると、出発前には社員などによる見送りも実施された模様です。

【写真】えっ…これが「JTAの新特別塗装機」実機全貌&レアシーンです

「結ジンベエ」は、JTAの特別塗装機「ジンベエジェット」シリーズの3号機で、ボーイング737-800「JA07RK」が担当します。デザインは、世界自然遺産の「やんばると西表の森」と沖縄の海をイメージしたエメラルドグリーンを基調色としており、海と山が自然の循環の中で深くつながる様子を表現しているとのことです。

JTAは、初便がNU607便となった経緯について、世界自然遺産・西表島の希少種「イリオモテヤマネコ」のシルエットが機体デザインの一部に描かれていることから、那覇から石垣島、西表島を含む八重山諸島を結ぶ「那覇〜石垣線」に決定したとしています。

公式SNSによると、NU607便の出発前の那覇空港の駐機場では、左隣に「ジンベエジェット」シリーズ2号機の「さくらジンベエ」、さらにその隣にシリーズ1号機の「ジンベエジェット」がならび、シリーズ3機が隣り合って駐機する場面も見られた模様です。このシーンを見たSNSユーザーからは「この並びはエモい」「この景色、ずーっと待ってました」といったコメントも寄せられています。