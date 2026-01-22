日々の生活でどうしても出てしまうごみ。1人1日あたりの平均で851グラムが捨てられていますが、排出量が全国平均よりも2割少ない東京・八王子市では、さまざまな変化が起きていました。東京都は、東京23区での家庭ごみの有料化を検討しています。

■小池知事「一層の減量化が必要」

森圭介アナウンサー

「東京都がごみを減らす対策の1つとして、東京23区で家庭ごみを有料化することを検討しているということです」

「1月の定例会見で、小池都知事は『ごみの最終処分については、埋め立てスペースに限りがある。さらに一層の減量化が必要』と発言しています。23区から出た家庭ごみが処分される廃棄物埋立処分場は、約50年後に満杯になる可能性があるといいます」

「ではどうするか。ごみを減らす切り札として家庭ごみの有料化が検討されているということです。今は23区なら、家庭ごみは出せば持って行ってもらえますが、自治体が指定する有料のごみ袋を使うことになるかもしれません」

■街の人は「反対」「仕方ない」

森アナウンサー

「街の皆さんはどう思っているか、聞いてきました」

2人家族の世田谷区民（80代）

「できる限り反対ですけども。詳しく説明がないと承知できません」

2人家族の渋谷区民（60代）

「東京都内でもそういうところはあるので、なったらなったで仕方ないかなと思います」

忽滑谷こころアナウンサー

「いくらくらいなのかな、というところが一番気になります。50年後にいっぱいになってしまうという近い将来の話ですから、何か対策を打っていかなきゃいけないんでしょうね」

森アナウンサー

「これまでお金がかからなかったものがかかるとなると、びっくりされる方もいるかもしれません。そもそも指定のごみ袋の導入を決めるのは、東京都が一括してではなく、それぞれの区になります。そのため、いくらかは詳しく決まっていません」

「新宿区長でもある、特別区長会の吉住会長は『頂いたとしても、高いお金は頂けない』と現時点では言っています」

鈴江奈々アナウンサー

「ごみは毎日出てきてしまうものなので、料金設定はやはり気になりますね」

■全国の67％の市区町村は有料に

森アナウンサー

「環境省の令和5年度の最新のデータによると、家庭ごみを出す時にお金がかかる市区町村は、全国で約67％です。全国の約3分の2は既に有料で、無料の方が少ないです」

「家庭ごみだけでなく事業ごみも含んだ全国のごみの排出量は、1年で3897万トンです。単純計算すると、1人1日あたり851グラムのごみが捨てられているということになります」

「人口50万人以上の大都市で1日1人あたりの排出量が全国で一番少ない自治体は、東京・八王子市です。約698グラムと全国平均よりも約2割少なく、かなり差があります。理由が気になりますよね」

■22年前に有料化…八王子で何が？

森アナウンサー

「八王子市は2004年にごみ袋を有料化しています。可燃ごみも不燃ごみも40リットル10枚入りで750円なので、1枚あたり75円。例えば4人家族で週に40リットル3袋の可燃ごみを出したとすると、ごみ袋に年間で1万1700円ほどかかります」

「有料化前と比べ、どのくらい効果があったのでしょうか。有料化前の2003年度は12万9150トンが出ていましたが、2024年度は7万9781トンで4割くらい減っています。かなり効果があるとみてもいいんじゃないでしょうか」

直川貴博アナウンサー

「私も八王子近辺で大学生活を過ごしましたが、みんな詰め放題をするみたいに1回（袋を）伸ばして、ぎゅうぎゅう押し込んでいたイメージがあります。40リットルの1枚でなるべく多くのゴミを出したいからです。ちょこちょこ出すイメージがなかったです」

森アナウンサー

「1枚1枚お金がかかるから、1枚の中にごみをなるべくたくさん入れた方がいいわけですよね。スペースをどう埋めていくかという話です」

「八王子市の担当者に、有料化して何が良かったか聞きました。ごみが大きく減ったのはもちろん、市民の意識が大きく変わったと答えてくれました」

「さらに、集積所に出すのではなく個別回収を始めたところ、自分の家のごみを自分の家の前に置くことで、『あのごみはあの家のものだ』と分かりますね。そうなると、市民の方のごみ出しのマナーが良くなったそうです」

「市の資源循環課の森田さんによると、家庭ごみを減らす一番のコツは、生ごみを減らすことです。市は家庭の生ごみを肥料に変える段ボールコンポストについて、市民限定で補助金制度を導入。セットで3400円のものが実質負担850円で購入できます」

「こういうものがあると、生ごみを減らそうと意識するかもしれませんし、（コンポストなどの）対策をしてみようと思うかもしれませんよね」

鈴江アナウンサー

「ごみがまた新たな肥料に変わるとか、リサイクルしようとか、そういった意識改革がきっと進むんだなということがよく分かりました」

■八王子市民に起きた意識の変化

森アナウンサー

「八王子市民の皆さんにごみ捨てのコツ聞いてきました」

2人家族の八王子市民

「ごみ袋に入れるものを少なくする意味で、りんごも前は皮をむいていたけど、今は半分くらい残して食べちゃう。そうすると生ごみが減る」

3人家族の八王子市民（30代）

「繰り返し使えるものは繰り返し使ったり。紙コップを買ってきて、フタつきの容器で持ち歩いているんですけど、それも洗って2〜3回使っています」

森アナウンサー

「やはり意識が変わっているんですね」

■マシンガンズ滝沢さんに聞くコツ

森アナウンサー

「お笑い芸人で23区内で14年間、ごみ清掃員をしているマシンガンズの滝沢秀一さんは有料化に賛成だということです。有料化されると捨てるものを減らすのではなく、無駄なものを買わないようにするなど、ごみを減らす工夫がされるのではと話していました」

「上手な捨て方のポイントは『（ごみ袋の）空間もお金』とのこと。例えばヨーグルト容器の中が空洞になると、無駄にごみ袋を埋めてしまいます。容器の中に使ったティッシュや爪楊枝など小さいごみを詰めると、空間を活用でき、袋にごみをたくさん入れられます」

「少ない容量になると収集車の燃料費も（工夫しない場合より）かからなくなるかもしれません」

「23区で家庭ごみの有料化を検討している狙いは、処理費用を減らすということではありません。ゴミを減らすことが大きな目的です。『これまで無料だったのに…』ではなく、ごみを減らす意識になるというポジティブなきっかけになるのかもしれません」

（1月21日『news every.』より）