GACKT、いじめ動画の拡散「正義か暴力か」→“本質”の問題に言及「それ自体が異常だと思わないか？」
アーティストのGACKT（52）が22日、自身のXで、いじめ対応における学校側の“組織の問題”について持論を述べた。
【写真】いじめは何度でも繰り返される…、GACKTの訴え（コメント全文）
投稿で「【イジメ】があるのは昔から変わらない」と書き出し。「では、なぜ令和になった今も“学校が動かない”という事態が繰り返されるのか」と問いかけた。
続けて「理由は単純。学校も教育委員会も、減点方式で評価される組織だから」とし、「イジメを“イジメだと認める”それは“不祥事が自分の学校で起きていると認める”こととなる。そして、人事、評価、予算、立場すべてにマイナスが付く。だから起きるのは、否定 曖昧化 先延ばし 様子見 守っているのは子供じゃない。自分たちの点数」と説明。「結果、内部では何も動かず、追い詰められた側がSNSという外圧に頼らざるを得ない」と伝えた。
また、いじめ動画がSNSで拡散されている事態について、「拡散が正義か暴力か、そんな議論は本質じゃない」とし、「【拡散しないと動かない構造】それ自体が異常だと思わないか？」と問いかけた。
「学校や先生が大変というのは分かるがその原因となっている、“問題を出したら減点される”という評価システムが変わらない限り、イジメの問題は形を変えて何度でも繰り返される」と言及。「守るべきは点数じゃない。子供の人生だと思うのだが、オマエはどう思う？」と締めくくった。
