男はくさいよ、ウルトラソウル、男の浪漫などで活動中の内木場圭佑（39）が21日、インスタグラムを更新。第1子女児の誕生を報告した。

内木場は「一人の人生が始まりました！ 23日が予定日で21か23が休みだったので嫁のお腹に向かって それに合わせてねーゆーてたら その通りに産まれてきてくれました！」とつづり、生まれたばかりの女児の姿を公開した。

そして「助産師さんも産まれる時 お利口さんって言ってくれるくらい お利口さんです」と明かし、「名前は内木場土禁（どきん） くだらない男は土足禁止で寄せ付けない そして、ドキンちゃんのようにツンデレな可愛い女の子になりますよう、願いを込めて、、、！」とつづり、「というのは冗談で内木場祭（まつり）と申します！ お祭りのように沢山、笑顔の人が集まる 周りを笑顔にできるような 明るく元気な子に育ってくれますように！」と女児の名前を明かした。

続けて「そして、可愛い娘と嫁を守るために ばりばり働かなきゃなので お仕事ください！曲聴いてください！ イベントに来てください！」と呼びかけ、「娘が物心ついてもエンターテイナーとして活躍できるよう頑張ります」と決意をつづった。

内木場は09年「男の浪漫」のメンバーとしてメジャーデビュー。「男はくさいよ」や「ウルトラソウル」、司会や役者としても活動中。プライベートでは昨年8月にインスタグラムで結婚を発表。「ベイビーも舞い降りてきてくれました」とつづり、エコー写真を公開していた。