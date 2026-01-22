ACEes浮所飛貴、受験期の努力語る 上田晋也からは「個人的には苦手」
5人組グループ・ACEesの浮所飛貴（23）が、21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にSPゲストとして出演した。この日のテーマは「受験勉強を頑張った女VS頑張らなかった女」。受験勉強を頑張っていた側だという浮所は、当時のモチベーションの保ち方について明かした。
【写真】志麻さんの牛丼を堪能する浮所飛貴
浮所は、勉強中の友人に電話をかけ、会話はせず無言のまま通話をつなぎ続けていたと告白。電話の向こうから聞こえてくる、ペンで文字を書く「カリカリ」という音を聞きながら、「頑張ってるんだ。じゃあ俺も頑張ろうって思えた」と振り返り、互いに刺激を受けながら勉強していたという。
このエピソードの締めくくりとして、浮所は「もしかしたら僕、人間性がちょっといい方かもしれない」と自画自賛。するとMCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「個人的には苦手」と即座に切り返し、スタジオは笑いに包まれた。
