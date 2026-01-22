冬に行きたい「北海道の温泉地」ランキング！ 2位「阿寒湖温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の空気が張り詰める季節は、温泉で過ごす時間にいっそう価値を感じられます。冷えた体を芯から温めながら、季節の情緒に身を委ねるひとときは格別です。
All About ニュース編集部では、2025年1月14〜15日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「北海道の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「冬は絵になる風景がありそう」（40代女性／岡山県）、「湖面が凍結してワカサギ釣りも楽しめる」（40代女性／福島県）、「凍った阿寒湖×雪景色という圧倒的冬景観で、一面が凍結した湖と雪に包まれた森は、まさに北海道の冬の象徴」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「9種類もの泉質が楽しめ『温泉のデパート』として知られる、稀有な温泉地。できれば大型ホテルに宿泊し、なるべく多い種類の泉質の温泉を楽しみたいですね」（50代女性／神奈川県）、「冬の雪景色の中で温泉街を歩ける点に魅力を感じたから」（30代男性／富山県）、「登別温泉は泉質の種類が豊富で、冬の寒さで冷えた体をしっかり温めてくれるからです。雪景色の中で入る露天風呂は格別で、湯けむりと白い雪のコントラストがとても幻想的です。温泉街も整備されていて散策が楽しく、冬の旅行先として満足度が高いと感じています」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：阿寒湖温泉／47票北海道東部、釧路市に位置する阿寒湖温泉。特別天然記念物の「マリモ」が眠る阿寒湖の南岸にあり、冬には結氷した湖上でスノーモービルやワカサギ釣りが楽しめます。雄大な雄阿寒岳を望む絶景と、アイヌ文化に触れられる「阿寒湖アイヌコタン」も隣接する魅力的なエリアです。
1位：登別温泉／70票北海道を代表する名湯、登別温泉が1位に輝きました。最大の魅力は、1日1万トンともいわれる圧倒的な湧出量と、9種類もの多彩な泉質です。冬の「地獄谷」では、真っ白な雪の中に立ち昇る力強い湯煙が幻想的な光景を作り出し、五感で温泉の力強さを感じることができます。
