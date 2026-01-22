大谷翔平とともに早くも本拠地で調整

新戦力のカイル・タッカー外野手の入団会見が行われた21日（日本時間22日）、本拠地ドジャースタジアムには自主トレに励む大谷翔平投手の姿があった。入団会見後には早くもタッカーとの2ショットが実現したが、もう1人の主力も本拠地で汗を流す姿が目撃されていた。ファンからも「もう2人練習してる」「3ピートへの準備満タンやな」と驚きの声が上がっている。

大谷と一緒に本拠地で自主トレをしていたのは、マックス・マンシー内野手。地元メディア「ドジャース・ネーション」はマンシーがキャッチボールなどで調整する動画でその様子を伝えた。タッカーの入団会見が始まる前に、ドジャースメディアは2人が調整に励む姿に視線を送っていた。

昨季は故障離脱もあったマンシーだが、この時期から鍛え上げられた肉体は健在。ワールドシリーズ3連覇を目指すチームにおいて、主力2人が早くも気合十分な様子は、ライバル球団にとっても脅威となりそうだ。

この情報にSNS上のファンも反応した。「マンシーと大谷くん」と涙をこらえる絵文字を添えて感激する声や「オフの間に体がデカくなったところを見られて、うれしいよ」といった歓喜の声が続出。「もう練習始めてるのか」「健康を保てれば、マックスがまた30本塁打を記録するシーズンになると予想する」「なるべくオフは少しでも長くスタジアムから距離のある場所で過ごしたい選手たちにとっては恐怖映像だろうけどw」と、その意識の高さに脱帽する書き込みもあった。（Full-Count編集部）