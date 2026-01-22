「もう二度と帰ってくるな！！成功するまで、絶対帰ってくるなよ！」42歳の超絶レジェンド、レンタル解除の24歳へ愛が溢れるメッセージ
名古屋グランパスは１月21日、ジュビロ磐田にレンタル中のMF倍井謙が、両クラブ合意のもと、海外クラブへの移籍に向けた準備に伴い、期限付き移籍契約を解除すると発表した。
現在24歳の倍井は、名古屋ユース、関西学院大を経て、名古屋でプロキャリアをスタート。2025年に磐田にレンタル移籍し、J２で38試合６ゴールをマークした。
今年１月５日にレンタル期間を2027年１月31日まで延長すると公表されていたが、海外挑戦のため、ジュビロを離れることとなった。
これを受け、磐田のチームメイトであるGK川島永嗣が、インスタグラムで愛が溢れるメッセージを発信。海外経験が非常に豊富な42歳のスーパーレジェンドは、「Chase your dream（夢を追いかけろ）..」と切り出し、次のように綴った。
「けん！裏切り者(笑)！もう二度と帰ってくるな！！成功するまで、絶対帰ってくるなよ！寂しくなるけど、みんな心から応援してるぞ！」
投稿には磐田の選手たちによる集合写真と、「#夢」「#仲間」「#絆」「#ジュビロ」という言葉が添えられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
