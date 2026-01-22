Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡£¡È¿Í´ÖÎÏ¡É¤ÇÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÂç³ØÀ¸GK¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¼ã¤ÆüËÜÂåÉ½¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Â¾¹ñ¤Ï23ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï£²Ç¯¸å¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Çº£Âç²ñ¤Ë»²Àï¡Êº£Âç²ñ¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤â21ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¡£Âç²ñ¤¬£²Ç¯¤Ë£±ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤Ê¤¤Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯À¤Âå¤Î¶¯²½¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï£²ºÐÇ¯²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÄ©¤à¶¹´Ö¤ÎÇ¯¤ÎÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤è¤¯¸À¤¦¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¤â·Ð¸³ÃÍ¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ï»¿¼¤ËÃÍ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡·è¾¡¤Ï¸½ÃÏ24Æü¤Î18»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£Áê¼ê¤ÏÃæ¹ñ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ£³Æü¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î½à·è¾¡ÍâÆü¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£´Ú¹ñÀï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÈèÏ«ÅÙ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢GK¾®ÎÓ¾Å·¡ÊFCÅìµþ¡Ë¡¢GKßÀ粼ÃÎ¹¯¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¡¢DF´ØÉÙ´ÓÂÀ¡Ê¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¡¢DFÅÚ²°Ý¥Âç¡ÊÊ¡Åç¡Ë¡¢DF¿¹ÁÔ°ìÏ¯¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡¢MFÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó¡ÊCÂçºå¡Ë¡¢MFÀî¹çÆÁÌÒ¡ÊÈØÅÄ¡Ë¤Î£·Áª¼ê¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥À»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç£±»þ´Ö¤Û¤É´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î³èÆ°¤âÌó£±¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ä¸ÞÎØ¡¢À¤ÂåÊÌ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤¦ºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤ÏÄ¹´ü¤ËÅÏ¤ë¡£¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£º£Âç²ñ¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯12·î21Æü¡£Ç¯±Û¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÆÈ¼«¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢Áª¼ê¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÍÌµ¤âÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÌÀ¼£Âç£²Ç¯¤ÎßÀºê¤À¡£
¡¡GK¥Ô¥µ¥Î¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ì¹¬ÅßËÙÈø¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤¬Ä¾Á°¤Î¹ñÆâ¹ç½É¤ÇÉé½ý¤·¤¿´Ø·¸¤ÇÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿Âç³ØÀ¸GK¤Ïº£Âç²ñ23Ì¾¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÍ£°ì½ÐÈÖ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¤Ë¼«¸Êµ¾À·¤Î¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îý½¬»þ¤«¤éº´Æ£ÍÎÊ¿GK¥³¡¼¥Á¤â´Þ¤á¤¿¡¢GK¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÓÌÚÎ°°Î¡ÊGÂçºå¡Ë¡¢¾®ÎÓ¤È¤Î·ëÂ«¤Ï¸Ç¤¤¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤âÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¡¢·è¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¼¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤òßÀºê¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤â°Û¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤ÏÀîºê¤äÌÀ¼£Âç¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤âÌÀ¼£¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í´ÖÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï·ë¹½ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯³è¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Âè£³GK¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò²ó¤ê¤Ë¤âÉå¤é¤º¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëßÀºê¡£·è¾¡¤Ç¤â½ÐÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥à¡É¤ÎÀº¿À¤Ç¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
