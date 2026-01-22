【顕著な大雪】滋賀県に発表　山地で70センチ平地でも40-60センチの降雪か

近畿北部を中心に、23日夜遅くにかけて大雪となるでしょう。短時間に降雪が強まり、引き続き22日夕方にかけて、警報級の大雪となる見込みです。



滋賀県彦根では、22日4時までの6時間で25センチの顕著な降雪を観測しました。湖東の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。



気象庁によりますと、近畿地方は強い冬型の気圧配置となっており、滋賀県では顕著な降雪を観測している所があります。





23日にかけて、近畿地方の上空約1500メートルには氷点下12度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。強い冬型の気圧配置は、25日頃まで続く見込みです。近畿地方では22日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。▼22日5時現在の積雪の深さ滋賀県長浜市余呉町柳ケ瀬 40センチ彦根 29センチ高島市今津 22センチ米原市朝日 11センチ京都府舞鶴 23センチ南丹市美山 22センチ京丹後市峰山 21センチ兵庫県香美町兎和野高原 66センチ豊岡 17センチ香美町香住 12センチ23日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、近畿北部山地 70センチ近畿北部平地 60センチ近畿中部山地 70センチ近畿中部平地 40センチ近畿南部山地 10センチ近畿南部平地 2センチ24日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、近畿北部山地 40センチ近畿北部平地 15センチ近畿中部山地 7センチ近畿中部平地 1センチ近畿南部山地 3センチ25日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、近畿北部山地 50センチ近畿北部平地 20センチ近畿中部山地 20センチ近畿中部平地 5センチ近畿南部山地 10センチ近畿南部平地 3センチ積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。