【顕著な大雪】滋賀県に発表　山地で70センチ平地でも40-60センチの降雪か

写真拡大

近畿北部を中心に、23日夜遅くにかけて大雪となるでしょう。短時間に降雪が強まり、引き続き22日夕方にかけて、警報級の大雪となる見込みです。

滋賀県彦根では、22日4時までの6時間で25センチの顕著な降雪を観測しました。湖東の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。

気象庁によりますと、近畿地方は強い冬型の気圧配置となっており、滋賀県では顕著な降雪を観測している所があります。

23日にかけて、近畿地方の上空約1500メートルには氷点下12度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。強い冬型の気圧配置は、25日頃まで続く見込みです。

近畿地方では22日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。

▼22日5時現在の積雪の深さ

滋賀県
長浜市余呉町柳ケ瀬　40センチ
彦根　　　　　　　　29センチ
高島市今津　　　　　22センチ
米原市朝日　　　　　11センチ

京都府
舞鶴　　　　　23センチ
南丹市美山　　22センチ
京丹後市峰山　21センチ

兵庫県
香美町兎和野高原　66センチ
豊岡　　　　　　　17センチ
香美町香住　　　　12センチ

23日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
　　近畿北部山地　70センチ
　　近畿北部平地　60センチ
　　近畿中部山地　70センチ
　　近畿中部平地　40センチ
　　近畿南部山地　10センチ
　　近畿南部平地　　2センチ

24日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
　　近畿北部山地　40センチ
　　近畿北部平地　15センチ
　　近畿中部山地　　7センチ
　　近畿中部平地　　1センチ
　　近畿南部山地　　3センチ

25日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
　　近畿北部山地　50センチ
　　近畿北部平地　20センチ
　　近畿中部山地　20センチ
　　近畿中部平地　　5センチ
　　近畿南部山地　10センチ
　　近畿南部平地　　3センチ

積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。