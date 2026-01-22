【顕著な大雪】滋賀県に発表 山地で70センチ平地でも40-60センチの降雪か
近畿北部を中心に、23日夜遅くにかけて大雪となるでしょう。短時間に降雪が強まり、引き続き22日夕方にかけて、警報級の大雪となる見込みです。
滋賀県彦根では、22日4時までの6時間で25センチの顕著な降雪を観測しました。湖東の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。
気象庁によりますと、近畿地方は強い冬型の気圧配置となっており、滋賀県では顕著な降雪を観測している所があります。
近畿地方では22日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。
▼22日5時現在の積雪の深さ
滋賀県
長浜市余呉町柳ケ瀬 40センチ
彦根 29センチ
高島市今津 22センチ
米原市朝日 11センチ
京都府
舞鶴 23センチ
南丹市美山 22センチ
京丹後市峰山 21センチ
兵庫県
香美町兎和野高原 66センチ
豊岡 17センチ
香美町香住 12センチ
23日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 70センチ
近畿北部平地 60センチ
近畿中部山地 70センチ
近畿中部平地 40センチ
近畿南部山地 10センチ
近畿南部平地 2センチ
24日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 40センチ
近畿北部平地 15センチ
近畿中部山地 7センチ
近畿中部平地 1センチ
近畿南部山地 3センチ
25日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、
近畿北部山地 50センチ
近畿北部平地 20センチ
近畿中部山地 20センチ
近畿中部平地 5センチ
近畿南部山地 10センチ
近畿南部平地 3センチ
積雪や路面の凍結による交通障害に警戒してください。