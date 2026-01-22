¾¦É¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½÷3¿ÍÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»¡¢µ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊÍ¢ÆþÈÎÇä¤«
¡¡ËÌ³¤Æ»·Ù¤ÈÈ¡´ÛÀÇ´Ø¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡×¤Ê¤É¤Îµ¶¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÍ¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇË¡¤È¾¦É¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¶üÏ©»Ô¤Î´Ç¸î»Õ°¤ÉôÎøÀãÍÆµ¿¼Ô¡Ê36¡Ë¤é½÷3¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß·Ð±ÄÄ¹Èø²Â½ïÎ¤¡Ê36¡Ë¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤Î°û¿©Å¹½¾¶È°÷¿¹°´¡Ê43¡Ë¤ÎÎ¾ÍÆµ¿¼Ô¡£Æ»·ÙÌÖÁö½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°¤ÉôÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢Â¾¤Î2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï2024Ç¯8¡Á11·î¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ÉÌÏÂ¤ÉÊ2ÅÀ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÈÎÇä¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¡£
¡¡ÌÖÁö½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£