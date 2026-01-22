歌手の工藤静香（55）が20日、自身のInstagramを更新し、鮮やかな彩りとボリュームを兼ね備えた手料理を披露した。

【映像】“すんごい豪邸”と話題の自宅&手料理（複数カット）

工藤はこれまでにも、広大な自宅の庭やキッチンで「焼き豚」を調理する姿など、充実したプライベートの様子を度々公開してきた。ファンからは「自宅、森！」「庭が公園のよう」といった驚きの声が上がるほど、そのライフスタイルは注目の的となっている。

具材たっぷりの手料理に絶賛の声「ボリュームがあって最高」

今回の投稿で工藤は、「豆腐のドレッシングはなかなかボリュームあります！寒いから生野菜だけより温野菜も欲しくなりますよね。ビタミンが出てもったいないのでゆでずに、蒸すかレンチンで！」と綴り、栄養面に配慮した調理のコツを紹介した。絹豆腐やヨーグルト、粉チーズなどを合わせて作ったこだわりの自家製ドレッシングのレシピを公開するとともに、温野菜をふんだんに取り入れたサラダの写真を披露した。

この投稿にファンからは、「ボリュームがあって最高ですね！」「レシピ本を出してほしい」といった絶賛のコメントが殺到した。さらに「静香ママのご飯を毎日食べられる家族が羨ましい」といった、家庭的な一面に憧れる声も多く寄せられ、彼女の丁寧な暮らしぶりと家族への愛情が伝わる投稿に大きな反響が集まっている。（『ABEMA NEWS』より）