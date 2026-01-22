安全保障の会合に出席したロシアのプーチン大統領＝19日、ロシア首都モスクワ/Vyacheslav Prokofyev/AP

（CNN）トランプ米大統領は21日、ロシアのプーチン大統領が、自身が提唱するパレスチナ自治区ガザ地区再建のための「平和評議会」への参加要請を受け入れたと明らかにした。

トランプ氏によれば、ガザ再建を監督する目的で設ける構想の平和評議会に、プーチン氏が加わることで合意した。

トランプ氏は、なぜプーチン氏を招いたのかとの質問に対し、「我々はすべての人々、すべての国々の参加を望んでいるからだ。すべての国々で国民が統制し、国民が権力を持つようになれば、問題は決して起こらない。これは史上最高の評議会だ」と語った。

トランプ氏は、この判断が物議を醸すであろうことも認めた。

トランプ氏は「確かに物議を醸す人物もいるが、彼らは仕事を成し遂げる人々だ」としつつ、プーチン氏は招待されて受け入れたと言い添えた。

プーチン氏は21日に開かれたロシアの安全保障会議で、平和評議会への参加を明言せず、外務省が「文書を検討し、戦略的パートナーと協議する」と述べるにとどめた。プーチン氏はまた、米国で凍結されているロシア資産を活用し、同評議会の常任理事国枠の参加費10億ドル（約1500億円）に充てる案にも言及した。