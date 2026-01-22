SixTONES、デビュー6周年記念日に“6チャンネル”TBSから電波ジャックスタート
6人組グループ・SixTONESが1月22日にCDデビュー“6周年”を迎えTBS系『THE TIME,』の午前5時36分から電波ジャックをスタートさせた。早朝から6人が“6チャンネル”であるTBSにそろい、京本大我は「本日がまさしくデビュー6周年の当日なのでそんな日に6人で朝から出演させていただいて本当にありがたいですね」と感謝した。
【写真】クルーズの上で自然体な表情をみせるSixTONES
グループ名、6人…6という数字にはこだわりを持ってきたメンバー。今年みんなでプライベートでやりたいことを聞かれると森本慎太郎「高地優吾（※高＝はしごだか）の家にいく」と回答。
誰も入ったことがないそうで高地は「結構がさつな連中なので…自分ルールが厳しくてソファに勝手に座ってほしくない」と理由を明かすと「守るって！」と必死に食い下がられ「契約書をつくって一筆書いてもらわないと。それが結べば実現するかも」と可能性を示していた。
その後もフジテレビ系『めざましテレビ』や日本テレビ系『ZIP!』に立て続けに出演し、一時はトレンド1位など関連ワードもXを席巻。このあと日本テレビ系『DayDay.』、TBS系『ひるおび』、フジテレビ系『ぽかぽか』、ニッポン放送『ナイツ・ラジオショー』に出演、最後はYouTube生配信と1日をかけてお祝いする。
