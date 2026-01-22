１８キロの減量に成功したアーティストのＭａｔｔが、最新ショットをアップした。

２１日までにインスタグラムを更新し、大阪の百貨店で開催されていたイベントを訪れたことを報告。「バッグが可愛すぎてずっと使ってる しかも丸洗いできるから最高 あと頭も痩（や）せたからなのかキャップが入ったの感動 これからの季節楽しみだぁ」などつづり、小顔でキャップをかぶった姿や全身ショットを掲載。ほっそりとした姿にフォロワーから「スタイル良すぎ」との声が上がった。

Ｍａｔｔは昨年１２月にＳＮＳで「遂（つい）に目標体重であった６４ｋｇになっておりますた（身長１８３ｃｍ）やったぁ」（原文ママ）と公表。「今年９／１時点で身長１８３ｃｍの８２ｋｇ ２週目で７５ｋｇ（−７ｋｇ） １０月前半にはすでに６６ｋｇ（−１６ｋｇ） 現在目標体重であった６４ｋｇに」と驚異の減量を明かした。先日のＹｏｕＴｕｂｅでは「１ヶ月半で１８ｋｇ痩せた究極のダイエット術を公開！」とし、食事方法や父で元巨人の桑田真澄氏からアドバイスされたトレーニングについて紹介した。