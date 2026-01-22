関東地方は、今日22日は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、冷たい北風がときおり強めに吹きます。北部の山沿いは雪の所があるでしょう。今夜から明日23日朝はグッと気温が下がり、東京都心を含めて氷点下の冷え込みの所が増えそうです。山沿いや内陸の一部では、水道が凍結するほど冷えるでしょう。

平地は晴天 風が冷たい 夜は気温がグッと低下

今日22日の関東地方は、平地はおおむね晴れるでしょう。北部の山沿いは雪の所がありますが、降り方は少しずつ落ち着きます。





最高気温は、前日と同じくらいか低めで、6℃から8℃くらいの所が多いでしょう。北よりの風がやや強く吹くこともあり、実際の気温よりも体感温度が下がりそうです。日差しがたっぷりでも、暖かい服装を心掛けてください。さらに、日が暮れると気温がグッと下がってくるでしょう。

週間 明日23日朝は冷え込み強まる その先も寒さ続く

明日23日も各地で晴れるでしょう。風が収まり、穏やかになりそうです。そのぶん、放射冷却が強まるでしょう。朝の最低気温は、東京都心を含めて広い範囲で0℃を下回りそうです。水戸でマイナス6℃、宇都宮でマイナス5℃など、水道が凍結するほど冷える所もあるでしょう。あらかじめ水道管の水を抜いておくなど、対策をすると良さそうです。日中も気温があまり上がらず、10℃に届かないでしょう。



24日以降も、おおむね晴れる見込みです。気温は平年並みか低めで、空気は冷たいままでしょう。空気の乾燥と寒さが続いて、風邪やインフルエンザなどに感染しやすい状況です。加湿器などで室内の湿度を適切に保ったり、手洗いやうがいをこまめにしたりと、体調管理を万全にしてお過ごしください。