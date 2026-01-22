22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.5％減の723億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.4％減の447億円となっている。



個別ではグローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジなし） <2861> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ野村ＡＩビジネス７０ <2067> など18銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ <2098> は4.32％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は3.92％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は3.72％安、グローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> は3.34％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は3.11％安と大幅に下落。



日経平均株価が564円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金283億7700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金243億6300万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が56億3600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が23億3800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億6200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が16億6800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億200万円の売買代金となっている。



