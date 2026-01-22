演歌歌手の藤あや子（64）が21日、自身のインスタグラムを更新。番組共演した「大ファン」の大物タレントとのツーショットを披露した。

「#うたコン ありがとうございました 雪深深いかがでしたか？」と呼びかけ、「今回共演できることを楽しみにしていた上沼恵美子さま」とタレントで歌手の上沼恵美子とのショットをアップした。

「なんと！！愛読している上沼さんのご著者に生サインして頂きました♪ 感動〜」と上沼に書いてもらったサインも披露。「わぁーーー大ファンだなんて もったいないお言葉」と感激しきり。

「嬉しすぎます 私もかねてから大ファンでございます〜！！」と藤。「頭の回転が抜群に速くて華やかで歌がお上手な憧れの大先輩です」とつづった。

「そしてとっても可愛いモーニング娘。'26の皆さんとも」とメンバーとのショットも。「猫ちゃん好きな小田さくらさん これからも同志として活動して参りましょうね とっても明るくフレッシュなメンバーの皆さんからパワーを頂きました」と記した。

「あっという間の生放送でしたが やはり『うたコン』はゴージャスな歌番組ですね」としみじみ。「スタッフの皆様 お世話になりました 会場にお越しの皆様 ご視聴くださいました皆様 ありがとうございました」とした。