　演歌歌手の藤あや子（64）が21日、自身のインスタグラムを更新。番組共演した「大ファン」の大物タレントとのツーショットを披露した。

　「#うたコン ありがとうございました　雪深深いかがでしたか？」と呼びかけ、「今回共演できることを楽しみにしていた上沼恵美子さま」とタレントで歌手の上沼恵美子とのショットをアップした。

　「なんと！！愛読している上沼さんのご著者に生サインして頂きました♪　感動〜」と上沼に書いてもらったサインも披露。「わぁーーー大ファンだなんて　もったいないお言葉」と感激しきり。

　「嬉しすぎます　私もかねてから大ファンでございます〜！！」と藤。「頭の回転が抜群に速くて華やかで歌がお上手な憧れの大先輩です」とつづった。

　「そしてとっても可愛いモーニング娘。'26の皆さんとも」とメンバーとのショットも。「猫ちゃん好きな小田さくらさん　これからも同志として活動して参りましょうね　とっても明るくフレッシュなメンバーの皆さんからパワーを頂きました」と記した。

　「あっという間の生放送でしたが　やはり『うたコン』はゴージャスな歌番組ですね」としみじみ。「スタッフの皆様　お世話になりました　会場にお越しの皆様　ご視聴くださいました皆様　ありがとうございました」とした。