ららぽーと愛知東郷でバレンタインマーケット開催。人気5ブランドが期間限定で集結
ららぽーと愛知東郷は2月3日〜15日、「バレンタインマーケット2026」、1F 中央「メインスクエア」で開催する。
「バレンタインマーケット2026」
期間中は、愛知県内の人気スイーツショップや、バレンタインシーズンに毎年注目を集める5つのショップが期間限定で出店する。
小樽洋菓舗LeTAOのチョコレートスイーツ専門店「ヌーベルバーグルタオ ショコラティエ」は、「ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー2種×9個」(2,376円)などを販売。
cannelé de TOKYO「カヌレ・ドゥ・トーキョー」は、下町の職人が焼き上げる「東京カヌレ」(6個セット1,680円)を販売する。「ねこのしっぽ」は、「パイコルネ」(4本セット 1,440円)のほか、ねこワッサンシューも販売する。
生チョコ発祥の店「シルスマリア」は、石畳ショコラや「静岡クラウンメロン」(20粒 2,916円)、松風屋は、動物たちをチョコレートでリアルに表現した「ZOOLOGY マウンテンゴリラ」(1個 1,404円)などを取りそろえる。
