¡ÚÉ±Ï©¶¥ÇÏ¡¦¿Íµ¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¸ì¤ë¡Û¥¨¥¤¥·¥ó¥ì¥ª¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ëÀî¸¶Àµ°ìµ³¼ê¡ÖÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¡×
¢¡É±Ï©¶¥ÇÏ£³ÆüÌÜ¡Ê£±·î£²£²Æü¡Ë
¡¡¡Ô¾®ËÒ¡¡ÂÀ¡Õ
¡¡£²¾¡¤òµó¤²¤Æ£±£¹¾¡¡£¥´¡¼¥´¡¼¥Ä¥è¥·¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ËÇ³¤¨¤ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¢¥â¡¼¥ì¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡Ê£´£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÁ°Áö¤ÏÆâ¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ù¥¹¥Ý¥¸¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡Ö¹¥¾¡Éé¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¢¥ó¥Î¥É¥ß¥Ë¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÇÏÂÎ¤¬¹Ê¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥É¥ó¥Ç¥ó¥¬¥¨¥·¡Ê£·£Ò¡Ë¤â¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô²¼¸¶¡¡Íý¡Õ
¡¡£±¾¡¤ò²Ã»»¤·£¹¾¡¡£¥´¡¼¥È¥¥¡¼¥ß¥¸¥ç¥«¡Ê£¶£Ò¡Ë¤ËÁ°¿Ê¤ò¸«¹þ¤à¡£¡ÖÃ¡¤¤¤¿¾åÀÑ¤ß¤Ë´üÂÔ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¡Ê£±£Ò¡Ë¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ê¥¤¥ó¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¥ÇÏ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¼¥ó¥À¥ó¥¹¥«¥¤¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ï¡Öµ÷Î¥±äÄ¹¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¹¥±¥µ¥ó¥«¥¯¥µ¥ó¡Ê£¸£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÅ¸³«ÂÔ¤Á¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥·¥Ê¥â¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ê£¹£Ò¡Ë¤â¡Ö£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥·¥º¥«¥Î¥¦¥ß¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ï¡Ö·ø¼Â¤Ë¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÀ®ÀÓ¡Ê£±Ãå¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×¡Ê¢¤¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿ù±º¡¡·òÂÀ¡Õ
¡¡£±¾¡¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ£´¾¡¡£¥¢¥é¥¸¥ã¥¤¡Ê£³£Ò¡Ë¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥é¥é¥â¥ó¥É¡¼¥ë¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö·ø¼Â¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¡¼¥Ö¥ê¡¼¥¼¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡Ö¤¹¤ó¤Ê¤ê±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Î¡¼¥Ö¥ë¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ï¡ÖÎ©¤Á²ó¤ê¼¡Âè¤Ç¤Ï¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÅÚÊý¡¡ñ¥ÂÀ¡Õ
¡¡£´¾¡¡£´üÂÔ¤Î¥Ð¥Õ¥§¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ï¡Ö£±¥¥í¶ÔÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤È¥³¡¼¥¹ÂØ¤ï¤ê¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤«¤À¤¬¡¢Á°Áö¤¬ÀË¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥ª¡¼¥·¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ê£¶£Ò¡Ë¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¾®ÊÁ¤ÊÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¶ÔÎÌ¤Î£µ£¸¥¥í¤¬¶Á¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ç¥Ê¥¹¡Ê£µ£Ò¡Ë¤â¡Ö£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ï¹ç¤¦¤Ï¤º¡£¹Ô¤ÀÚ¤ì¤¿¤éÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç»³¡¡¿¿¸ã¡Õ
¡¡£²¾¡¡£¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥·¥å¡¼¥È¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò°Õ¼±¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥Õ¥ë¡¼¥ë¡Ê£µ£Ò¡Ë¤Ï¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤Ç¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¾®Ã«¡¡Å¯Ê¿¡Õ
¡¡£²¾¡¡£¤ªÁ¦¤á¤Ï¥¿¥ó¥Ð¥¢¥º¥¡Ê£¸£Ò¡Ë¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥â¥Î¥Î¥Õ¥¤¥¨¥í¡¼¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤ÈµÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤¬¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥µ¥ó¥¨¥ë¥µ¡Ê£²£Ò¡Ë¤â¡Ö¤À¤¤¤ÖÄ´»Ò¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°Áö¤è¤êÆ°¤¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ç¥£¥Ë¡¼¥¿¡Ê£³£Ò¡Ë¤Ï¡Ö³°ÏÈ¤Ï¹¥ºàÎÁ¡£Æó¤ÎµÓ¤ÎÂ®¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÀî¸¶¡¡Àµ°ì¡Õ
¡¡£±¾¡¡£¥¨¥¤¥·¥ó¥ì¥ª¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¼«¿®¡£¡Ö¤³¤³¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡Ô¾¾ÌÚ¡¡ÂçÃÏ¡Õ
¡¡¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ë¹¥´¶¿¨¡£¡ÖÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ï¤º¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¢¥ó¥¸¥å¥Ù¥ë¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤í¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí¡Û¡ý¤Ï£Ö¸õÊä¡¢¡û¤Ï¾å°ÌÆþÃå¡¢¢¤¤Ï¿µ½Å¤Êµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Î´¶¿¨