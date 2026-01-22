¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡Ö»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¡õ¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ÇÀïÎÏ¤Ï´°À®·Á¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê29¡Ë¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤¬¤Û¤Ü½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ·Ñ¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥ÈLA¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÆ±GM¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÊä¶¯¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¡ÊÊÔÀ®¤Ë¡Ë½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¸ø¼°¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿ô½µ´Ö¸å¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹µ¤¨¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó108²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£¤µ¤é¤Ë³°ÌîÊä¶¯¤Î¤¿¤á¡¢FA¤ÎÌÜ¶Ì¤À¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤âµðÂç·ÀÌó¤Ç³ÎÊÝ¡£¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤Î¥¤¥Ð¥Í¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¡Ö²¦Ä«¡×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µð³Û¤ÎÅê»ñ¤âÀË¤·¤Þ¤º¡¢Åª³Î¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥à¥º»æ¤«¤é¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥È»æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Þ¤À»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¶ñÂÎÅª¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤Þ¤·¤¿¡È»ä¤¿¤Á¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ºòµ¨17¾¡¤òµó¤²¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ë¡¢¤½¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£