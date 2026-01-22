五百城茉央「母の帯を身につけて」 乃木坂46成人式とは違った振袖姿に反響「素敵すぎる」「スタイルえぐい」
アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央（20）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。投稿した振袖姿に反響が寄せられている。
【写真あり】美しい…母の帯を身につけた振袖姿を披露した五百城茉央
20歳を迎え、今年グループ恒例の成人式を行った五百城。成人式では紺色の振り袖姿で登場したが、インスタでは赤を基調とした振袖を着た写真を投稿。
五百城は「母の帯を身につけて、お世話になっている皆さんに囲まれて振袖を撮っていただきました。二十歳、無邪気な心を忘れずに頑張るぞっ」とつづり、最後に「いつもありがとうございます」と感謝を伝えた。
振袖姿の写真にファンからは「茉央ちゃん本当に成人おめでとうございます！」「国宝級！」「スタイルえぐい」「素敵すぎる」「綺麗すぎて言葉が出ないよ…」など絶賛の声が寄せられていた。
