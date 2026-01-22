お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）で元タレントのミヅキさん（28）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、夫婦ショットを披露した。

ストーリーに眼鏡の絵文字と共に「写真撮るの適当すぎ」と記し、茶系のニット姿の自身の近影をアップ。

続けて「夫婦時間 楽しみにしてたボーイフレンド見ますー！！」とつづると藤森と寄り添う2ショットを投稿した。藤森の顔は眼鏡のイラストで隠されており「盛れてないからngでたので隠しました笑」と記した。「デジカメ画質いい！」とも添えた。

藤森は24年4月、ゲスト出演したTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で一般女性との結婚を発表。同年11月には長女が誕生したと報告していた。

妻については元タレントのスポーツインストラクターとのちに告白。その後インスタグラムにハワイ挙式の2ショットを投稿し、妻がアマゾンプライムビデオの恋愛リアリティー番組「ラブ トランジット2」に出演したヨガインストラクター・ミヅキさんであることを明かしていた。ミヅキさんもインスタグラムに同じ写真を投稿し、結婚を報告していた。