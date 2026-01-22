「両親が亡くなり1人に」44歳男性、年収150万円。「飼い猫10匹、広い家と庭、固定資産税」維持の家計事情
今回は、岩手県在住・44歳男性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：44歳男性
職業：自由業
在住：岩手県盛岡市
家族構成：自分
世帯年収：150万円
実家の間取り：6DK
毎月の生活費や貯金額は？交際費：1万5000円
毎月のお小遣い：5000円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：15万円
実家を出るかどうかについては、「両親が他界して実家を相続したので、当分は出る予定なし」と回答。恋愛や結婚願望については「全くなし」と言います。
「5年前に母が、今年は父が亡くなり」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「ずっと実家で両親と暮らしていたが、5年前に母が、今年は父が亡くなり、自分が実家を相続しました」とのこと。
「実家暮らしをあえて選んでいるというより、実家で暮らすのが当たり前でここが自分の家なのでそのまま住んでいるということです。また家には飼い猫が10匹居て、その面倒も見ないといけないので、実家に住む以外の選択肢は考えられません」と続けました。
「固定資産税は負担になっている」現在は、1人で実家で暮らしている回答者。
苦労していることを尋ねると、「家族が減っても部屋の数は同じ、家が広いので、とにかく掃除が大変、庭もあって夏場は草取りが必要でなかなか苦労しています。広い家と庭を自分一人で維持していくのは大変ですが、時間を見つけてこまめに掃除したり、部屋の整理を行って、綺麗な状態を保っています」と教えてくれました。
お金に関する悩みについては、「固定資産税は負担になっています。家族が減っても支払う固定資産税は変わらない、むしろ地価に連動してこれから先、上がることもあるので、いまはいいけど将来的にどうしようか悩んでいます」と話しました。
両親と3人で実家暮らしをしていたものの、両親を亡くし、現在は1人で暮らしているという回答者。固定資産税の負担については将来的に不安を抱えているものの、10匹の飼い猫、広い家と庭を継承し、丁寧に維持している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)