テレビレポーターの白井奈津さんは1月21日、自身のInstagramを更新。結婚を報告しました。（サムネイル画像出典：白井奈津さん公式Instagramより）

【写真】白井奈津の美しいウエディングドレス姿

「めちゃくちゃ幸せな気持ち」

「先日、大切な人と結婚をしました」と報告した白井さん。「人生で出会った人の中でもとびっきりポジティブで愉快な人です　いっぱい笑わせてくれて　いっぱい笑ってくれる彼と育てていく日々はさらに私をパワフルにしてくれます」と相手の人柄について語っています。

投稿には5枚の写真を載せ、1〜3枚目は純白のウエディングドレスを着た白井さんのソロショットです。4枚目では夫と抱き合い、笑顔を見せています。さらに5枚目では猫を抱き締める姿も。

コメントでは、「こりゃめでたい！ここ数年で、一番嬉しいニュース！」「旦那さんが羨ましい」「可愛すぎます」「おめでとうございます！めちゃくちゃ幸せな気持ち」「とびきり笑顔のなつさん可愛すぎです…」「ウエディングドレスでも厚底ブーツ」「まじすか！おめでとうございます！」と、祝福の声が多く上がりました。

東海地方を中心に活動

ラジオ『HOORAY HOORAY FRIDAY』のパーソナリティを務めたり、『ドデスカ！ドようびデス。』（名古屋テレビ放送）に出演したり、東海地方を中心に活動している白井さん。結婚後のより一層の活躍に期待が高まりますね。(文:橋酒 瑛麗瑠)