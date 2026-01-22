一見華やかな大都会、ニューヨークでの暮らし。しかし、生活にはお金がかかる！

生活を維持するために多くの移民が働く場所、それは飲食店。

単身やってきたニューヨークで飛び込んだ先は大衆酒場。愉快な同僚と寿司との出会い、そして別れ。

仕事って、生活って、幸せってなんだろう？そんなことを考えながら寿司を巻く日々のこと。

H Martで泣きじゃくる､そんな物語があったような

NYに住んでいるアジア系の人々の大事なお買い物スポットとして､H Mart があります｡

こちらは韓国系のスーパーマーケットですが､チェーン店でNYCのいろいろな場所にかなりの店舗数があります｡

韓国の食品だけではなく､日本食のバラエティーや出来合いの惣菜も豊富で､日本人もかなりの人が使っている印象です｡私はいつも明太子や漬物､キムチを買います｡

キムチの品ぞろえや美味しさはやはり一線を画していますよ！

難点をあげるなら値段設定がちょっと高めなところです｡

それは多分､街の中心に位置していることも理由の一つだと思います｡マンハッタンのど真ん中、エンパイアステートビルのすぐ近くの32ndストリートにも大きな店舗があります！

さて今回の話は､ルイスの人柄を説明するときにとてもわかりやすいエピソードだなあと書きながら感じました｡

彼は基本的に皮肉屋で､その上とんでもない意地悪や屁理屈を言ったりするヒールキャラ｡いわゆるいじめっ子､ガキ大将ポジションです｡

しかし､たまにこういう本当に思いやりのある気遣いをかましてくるので､誰も彼のことを心からは嫌いにはなれないのでした｡

今まで働いた仕事先で､本気で怒鳴り合ったぐらい、本音でぶつかり合える関係性になった上司は後にも先にもルイスだけ｡

一緒に働かなくなって随分たちますが､今も交流があるほど､私は彼に義理を感じていたりするのです｡

それはルイスがくれたこういう細かな優しさを今もずっと忘れることができないでいるから｡でも､本人には言わないでいいかなと思っています（調子に乗るから）｡

失意の中の就職活動

どれだけしんどい出来事があっても猛スピードのNYライフは一回始まったら止まりません｡失業手当ももらえなくはないけど､私の場合その手続きをしている時間と労力を次の仕事探しに充てました｡人生がジェットコースターのような速度で流れていく｡

ここで紹介したMixBという掲示板はNY在住の日本人の方ならほぼ全員見てると言っても過言ではないくらいアクティブな海外在住の日本人向けのコミュニティサイトで､ものすごい速度でいろいろな種類の求人が毎日流れてきます｡

求人情報は日系のレストランが多い印象ですが､中には正社員の募集や､求人だけでなく、ビザサポートの案件紹介、宿泊、賃貸物件の情報もあるので､アメリカ移住に興味がある方はチェックしてみるのも手かもしれません｡

私も今までに働いた職場のいくつかはここで見つけました｡しかし､アメリカの企業で働くことに興味があるということであればMixBではなく現地系の求人エージェントやウェブサイトをお勧めします｡

中華系職人ニックさんのお店での失業からほどなくして､とあるレストランでの寿司職人ポジションの面接を取り付けたヤマモト｡

立地はマンハッタンでも特にディープなチャイナタウン！Canal Street からEssex Street 辺りの､Lower East Sideにあたる部分です｡

さて､次回はいよいよ新たな職場での面接編｡お楽しみに！

作者：ヤマモトレミ

1989年生まれ。福岡県出身。2017年、勤めていた会社の転勤でニューヨークに移住。仕事の傍ら、趣味でInstagramを中心に漫画を描いて発表していたところ、思った以上に楽しくなってしまい、2021年に脱サラし本格的に漫画家としての活動を開始。2022年にアメリカで起業し個人事業主になりました。アメリカで食っていくために寿司をやっていくことを決意し、週４ブルックリンで寿司をつくっています。

●関連記事

ニューヨーク人情酒場 解雇に別居…どん底を救ったのは意外なあの人。心に染みるラテン一家の激甘カフェラテ

ニューヨーク人情酒場 開店準備中にオーナーから突然の呼び出し！ 衝撃の通告にNYのシビアな雇用事情を実感

ニューヨーク人情酒場 ビバ！職場飲み！一人飲み中に同僚からメロいサプライズ… 硬派な寿司職人たちの弱点とは…!?

(ヤマモトレミ)