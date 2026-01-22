彼女からの別れ話に「実は俺も…」と上手に便乗するセリフ９パターン
交際が終わりに近づくと、お互いなんとなく「そろそろ潮時かな」と感じるもの。そんなタイミングで彼女のほうから別れをほのめかされたら、相手の提案を後押しするような返答をして、円満な離別を目指すといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼女からの別れ話に『実は俺も…』と上手に便乗するセリフ」をご紹介します。
【１】「俺も同じこと考えてた！」と正直な気持ちをぶっちゃける
「思わず本音が出て焦ったけど、最後の最後に意気投合して別れられた（笑）」（10代男性）というように、「自分も別れたいと思っていた」と白状してしまうのも手です。「君に言わせてごめん」などと相手を気遣えば、いい印象を残したままお別れできそうです。
【２】「分かった、別れよう」と多くを語らずあっさり相手の提案を受け入れる
「彼女の話をひたすら聞いて、最後に了承して終わり。向こうも満足したみたい」（20代男性）というように、別れ話に耳を傾けるだけで済む場合もあります。とはいえ、有意義な交際だったのなら、名残惜しい素振りくらいは見せたいところです。
【３】「幸せな時間を本当にありがとう」と感謝を述べて円満な別れに導く
「普通なら破局後に言うセリフを先に言えば、別れ話を省略できるかなと思って」（20代男性）というように、早くも交際を振り返ってお礼を述べれば、別れ話をせずとも自然に終わったかのように偽装できそうです。面倒な話し合いから逃げたと思われないよう、真心を込めましょう。
【４】「正直、合わない部分もあったよね」とさりげなく離別を後押しする
「君の言うことはよく分かるよ、って口ぶりでフォローした」（10代男性）というように、先に別れを切り出した彼女を援護するのもよさそうです。具体的な話をすると「分かってない！」と噛みつかれるおそれがあるので、表現をぼかしたほうが安全でしょう。
【５】「俺たち、長く付き合いすぎたのかも」と疲れ果てた表情を見せる
「実際いろいろあったので、『ややこしい話はやめよう』ってことで落ち着いた」（20代男性）というように、お互いが心底「潮時だ」と思っていれば、揉め事が起こる余地すらないかもしれません。このまま静かにお別れしてしまいましょう。
【６】「俺のその欠点は直せないと思うから」と自分が悪者になって引き下がる
「ダメな男のフリをして、別れるしかないと思わせた」（10代男性）というように、憎まれ役を演じ、自ら進んで相手に愛想を尽かされる方法です。「君は悪くない」などと振る側の罪の意識を軽くしてあげると、より一層、彼女が去りやすくなりそうです。
【７】「恋愛より仕事が大事な時期もあるよな」と前向きな形で話をまとめる
「笑顔でさよならできるように、別れのいい面を強調した」（20代男性）というように、破局をポジティブにとらえてみせると、心おきなくお別れできそうです。友好的にさよならできれば、友達として付き合い続けることも可能かもしれません。
【８】「俺もいろいろ忙しすぎて…」と彼女が挙げた別れの理由に同調する
「自分も似た状況だと伝えたら、ホッとした顔をされた」（20代男性）というように、同じ事情を抱えていることが分かれば、相手もそれ以上深入りしてはこないでしょう。実は自分には別の理由があるのだとしても、無理に理解してもらう必要はなさそうです。
【９】「たしかに君の言う通りだね」と彼女の主張に全面的に賛成する
「それは違うと思っても反論しないで、すべてを飲み込んだ」（20代男性）というように、彼女の言い分にひたすら頷いて、話をすんなり終わらせる方法です。下手に楯突くとケンカに発展しそうなので、納得がいかなくても妥協するのが得策でしょう。
別れ話にうまく乗っかれば、不毛な議論を避けられそうです。譲れるところは譲って円満に別れましょう。（安藤美穂）
