「新日本プロレス」ウルフアロン、成田蓮と１１戦連続「前哨戦」…２・１１大阪「ＮＥＶＥＲ無差別級王座」初防衛戦へ過酷な初の地方巡業
新日本プロレスは２２日までに「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」の１・２８つがる大会以降のカードを発表した。
２・１１大阪府立体育会館で成田蓮と初防衛戦を行う「ＮＥＶＥＲ無差別級王者」ウルフアロンは、つがるから２・８大阪府立体育会館・第２競技場まで８戦連続で成田とタッグマッチで前哨戦で激突する。
１・４東京ドームで衝撃デビューを飾ったウルフ。成田とは、６日に初防衛戦が決定してから１・１８佐倉大会、１９日と２０日の後楽園ホール２連戦で戦っており、タイトルマッチまで１１戦連続での前哨戦となった。
さらに青森、岩手、福島とデビュー以来、初めて本格的に地方巡業に出る。デビューから破竹の５連勝中のウルフだが大阪での初防衛戦まで試練と過酷な連戦になる。
◆１・２８つがる大会から２・８大阪までウルフと成田の前哨戦
▼１・２８青森・伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館）
田口隆祐、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、高橋裕二郎、成田蓮
▼１・２９岩手・岩手県営体育館
田口隆祐、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・１後楽園ホール
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・２後楽園
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、金丸義信、ＤＯＵＫＩ、成田蓮
▼２・３福島・いわき市立総合体育館
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・４福島・福島トヨタ クラウンアリーナ（国体記念体育館）
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・７大阪・タケダハムはびきのコロセアム（羽曳野市立総合スポーツセンター）
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
▼２・８大阪・大阪府立体育会館・第２競技場（エディオンアリーナ大阪）
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン ｖｓ ディック東郷、ＤＯＵＫＩ、高橋裕二郎、成田蓮
【ウルフアロンのこれまでの試合】
▼１・４東京ドーム大会（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 デビュー戦）
〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ
▼１・５大田区大会
マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒 テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ
▼１・１３「八王子実践高」大会（完全クローズド大会。記録は非公式）
金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン
▼１・１８佐倉大会
ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒 逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ
▼１・１９後楽園ホール大会
〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラード、ウルフアロン（８分１３秒 ベンダバール）ディック東郷●、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、ＤＯＵＫＩ、成田蓮
▼１・２０後楽園大会
マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、〇ウルフアロン（９分０５秒 腕ひしぎ十字固め）ディック東郷、高橋裕二郎●、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、成田蓮