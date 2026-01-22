「市販のお菓子は体に悪いから」娘の友達が持参した“驚きのおやつ”。後から聞いた「ママの言葉」にもゾゾッ…／びっくり体験人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2024年1月26日 記事は取材時の状況）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子どもが友達の家に遊びに行くとき、失礼がないように最低限のマナーは伝えておきたいですよね。ちょっとしたお茶菓子など手土産を持たせる、という人もいるかと思います。
「子ども同士なんだから気にしなくても……」と思われる方も多いかもしれませんが、一部のご家庭では想像を絶するルールが存在するようです。
◆子どもに、家庭独自のルールを徹底させるママ友
「あるママ友の、“行きすぎた配慮”に困っている」と語るのは、都内在住の主婦・小松美恵さん（仮名・36歳）。「配慮に困る」とは、一体どういうことでしょう。
「小学校3年生の娘が、クラス替えで新しく友達になった女の子をうちに招いたときの出来事です。『お邪魔しま〜す』と娘と二人で帰ってきたその子の手には、なぜか透明のビニール袋が。そして、自分の靴を袋の中に入れて、玄関のすみにそっと置いたんです」
イベント会場などでは、紛失をしないために自分の靴を袋に入れたりもしますが、一般のご家庭でなぜ袋に？
「聞いてみたら、『ママに、公園で遊んだ帰りにおじゃまするんだから、泥とかホコリがおうちを汚さないようにって言われてるんです』って……。たしかに一緒に遊んでいた娘の靴はわりと汚れていたけれど、もちろんそのまま。でもそんなの気にしません。
そしてその子は、『替えのきれいな靴下も持ってます』と言って、すぐに玄関で履き替えたんです。……なんというか、衛生観念と気配りが徹底しすぎていて、申し訳ないけれどかなり衝撃でしたね」
◆娘の友達が、出したお菓子に手をつけない理由
出迎えて早々に「カルチャーショックを受けた」という小松さんですが、まだまだ衝撃は止まりません。
「子どもたちに、お茶菓子とジュースを用意したんですよ。普通にスーパーで売っているポテトチップスと、チョコクッキーと、オレンジジュースです。
そうしたら、娘のお友達が『市販のものは体に悪いものがいっぱい入ってるって、ママから言われてるんです』と言ってきて。
ちょっとムッとしましたが、家庭によって食育のこだわりはあるので、まあしょうがないかなあと。そしたら、そのお友達がまたバックからガサゴソと何かを取り出して……」
今度はいったい何が出てくるのでしょうか。
◆「うちではお菓子はこれしか食べないから」
「ポテトチップスです。なんやら、オーガニックだとか、食塩が使われてないとか、オリーブオイルでしか揚げてないとか。高級なスーパーで、ちっちゃいサイズのくせに、値段だけギョッとするくらい高いお菓子あるじゃないですか。そんな感じです。
『うちではお菓子はこれしか食べないから』って」
バックからはさらに、お手拭き用の個包装されたウェットティッシュや、アルコールスプレーなども、続々出てくる出てくる。
「しかも、『ママに持たされた』と『お友達の分も』と、娘の分も合わせて全部二人分。
綺麗好き、気配り上手というレベルを超越して、こだわりの塊（かたまり）の潔癖症なんじゃないか?! って思ってしまいました」
そして飲み物も、高そうなこだわり農家のリンゴジュースを二人分用意されていたそう。洗い物を増やさない配慮か、子どもサイズの紙パックだったとか。徹底した気配りですね……。
◆今度は娘がそのお友達の家へ行くことに
その日はずっと、徹底した娘の友達のママの配慮に終始圧巻されっぱなしだった小松さん。問題なのは、“その後”です。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
子どもが友達の家に遊びに行くとき、失礼がないように最低限のマナーは伝えておきたいですよね。ちょっとしたお茶菓子など手土産を持たせる、という人もいるかと思います。
「子ども同士なんだから気にしなくても……」と思われる方も多いかもしれませんが、一部のご家庭では想像を絶するルールが存在するようです。
「あるママ友の、“行きすぎた配慮”に困っている」と語るのは、都内在住の主婦・小松美恵さん（仮名・36歳）。「配慮に困る」とは、一体どういうことでしょう。
「小学校3年生の娘が、クラス替えで新しく友達になった女の子をうちに招いたときの出来事です。『お邪魔しま〜す』と娘と二人で帰ってきたその子の手には、なぜか透明のビニール袋が。そして、自分の靴を袋の中に入れて、玄関のすみにそっと置いたんです」
イベント会場などでは、紛失をしないために自分の靴を袋に入れたりもしますが、一般のご家庭でなぜ袋に？
「聞いてみたら、『ママに、公園で遊んだ帰りにおじゃまするんだから、泥とかホコリがおうちを汚さないようにって言われてるんです』って……。たしかに一緒に遊んでいた娘の靴はわりと汚れていたけれど、もちろんそのまま。でもそんなの気にしません。
そしてその子は、『替えのきれいな靴下も持ってます』と言って、すぐに玄関で履き替えたんです。……なんというか、衛生観念と気配りが徹底しすぎていて、申し訳ないけれどかなり衝撃でしたね」
◆娘の友達が、出したお菓子に手をつけない理由
出迎えて早々に「カルチャーショックを受けた」という小松さんですが、まだまだ衝撃は止まりません。
「子どもたちに、お茶菓子とジュースを用意したんですよ。普通にスーパーで売っているポテトチップスと、チョコクッキーと、オレンジジュースです。
そうしたら、娘のお友達が『市販のものは体に悪いものがいっぱい入ってるって、ママから言われてるんです』と言ってきて。
ちょっとムッとしましたが、家庭によって食育のこだわりはあるので、まあしょうがないかなあと。そしたら、そのお友達がまたバックからガサゴソと何かを取り出して……」
今度はいったい何が出てくるのでしょうか。
◆「うちではお菓子はこれしか食べないから」
「ポテトチップスです。なんやら、オーガニックだとか、食塩が使われてないとか、オリーブオイルでしか揚げてないとか。高級なスーパーで、ちっちゃいサイズのくせに、値段だけギョッとするくらい高いお菓子あるじゃないですか。そんな感じです。
『うちではお菓子はこれしか食べないから』って」
バックからはさらに、お手拭き用の個包装されたウェットティッシュや、アルコールスプレーなども、続々出てくる出てくる。
「しかも、『ママに持たされた』と『お友達の分も』と、娘の分も合わせて全部二人分。
綺麗好き、気配り上手というレベルを超越して、こだわりの塊（かたまり）の潔癖症なんじゃないか?! って思ってしまいました」
そして飲み物も、高そうなこだわり農家のリンゴジュースを二人分用意されていたそう。洗い物を増やさない配慮か、子どもサイズの紙パックだったとか。徹底した気配りですね……。
◆今度は娘がそのお友達の家へ行くことに
その日はずっと、徹底した娘の友達のママの配慮に終始圧巻されっぱなしだった小松さん。問題なのは、“その後”です。