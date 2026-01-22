ツーハッチの新作ブラトップが登場♡美ボディ叶うノンワイヤー設計に注目

インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、毎日のルーティンに寄り添う新作ブラトップが登場します。ノンワイヤーでありながら、女性らしい谷間と美しいシルエットを両立した設計が魅力。リラックス感とトレンド感を兼ね備え、インナーとしてもファッションの一部としても活躍します。忙しい朝も心地よく、自分らしい美しさを引き出してくれる一枚に注目です♡

ノンワイヤーで叶う盛れ感

リブリフトモーニングルーティンブラトップは、盛れ感をキープしながら着け心地を追求した厚手の盛りパッドを搭載。

下と横からしっかりとバストを支え、ノンワイヤーでも安定したホールド感を実現します。中央のクロスコードが自然な谷間をメイクし、メリハリのある美ボディシルエットへ導いてくれるのがポイントです。

チラ見えもおしゃれなリブ素材

トレンド感のあるリブデザインを採用し、インナー見えしにくいのも嬉しいポイント。背中や首元があいたトップスとも相性が良く、幅広いコーディネートに取り入れやすい一枚です。

下着メーカーならではのこだわり設計で、楽な着け心地と機能性のバランスを大切に仕上げられています。

毎日に寄り添うカラー展開

リブリフトモーニングルーティンブラトップ

価格：3,980円

カラーは、肌なじみの良いキナリ、やさしく洗練されたライトグレー、凛とした印象のブラックの3色展開。ベーシックで使いやすく、シーンを選ばず活躍します。

おしゃれと快適さを同時に叶えたい大人女性にぴったりのラインアップです。

サイズ：65M～80L

カラー：ライトグレー／ブラック／キナリ

美しさも快適さも妥協しない一枚

ツーハッチのリブリフトモーニングルーティンブラトップは、ノンワイヤーの快適さと盛れ感を両立した頼れる存在。美しいシルエットを叶えながら、トレンド感のある着こなしも楽しめるのが魅力です。

毎日のスタイルをさりげなく格上げしてくれるブラトップで、心地よい一日をスタートしてみてはいかがでしょうか♪