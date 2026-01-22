ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手（29）と4年総額2億4000万ドル（約380億円）で契約合意したと発表。背番号は「23」に決まった。タッカーは本拠ドジャースタジアムで入団会見を行い、チームの3連覇に意欲を見せた。

地元メディア「ドジャースインサイダー」によると、タッカーは「この組織はトップから下まで一流。その一員になりたいと思うことは本当に特別。だから、このチームでプレーして3連覇を目指して戦うのは、本当に楽しいだろうね」とワールドシリーズ連覇中のチームに加わり、3連覇に貢献したいと意気込んだ。

そして、「野球も人生も同じだけど、小さなことでも必ず上達できる。このチームが本当に得意なこと」と語り「小さなことというのは、他のチームや他の選手と差をつけること。そして、シーズンを通してプレーオフで大きな違いを生み出すことができることだと思う」とした。

だからこそ「走塁、守備、攻撃、あらゆる面で向上しようと努力している。完璧になることはないけど、勝利に貢献したり、得点をあげたり、失点を防いだり、ゲームのどの面でも私もそうして自分の役割を果たしていきたい」と誓った。

タッカーはこれまでに4度の球宴選出を誇り、23年にはアストロズで打点王に輝き、シルバースラッガー賞を獲得。今オフのFA市場ではナンバーワン評価を受けていた。

昨季成績は136試合で打率・266、22本塁打、73打点。MLB通算は760試合で打率・273、147本塁打、490打点。