『KCON JAPAN 2026』第1弾出演アーティスト発表 ALPHA DRIVE ONE、INI、JO1、&TEAMら6組
世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催されることが22日、公式発表され、第1弾出演アーティストがアナウンスされた。
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
今回、出演が発表されたのは、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWS、&TEAM（※50音順）の6組。このほか、さらなるアーティストラインナップが後日公開される。
2012年にアメリカ・アーバインから始まり、世界各地で開催されてきたKCONは、音楽コンテンツを軸にライフスタイル全般を網羅した独自のフェスティバルモデルを確立。K-カルチャー普及の先駆者として、世界規模での韓流ブームの拡散において重要な役割を担ってきた。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14地域で開催され、オフライン累計観客数は222万人を突破。デジタルプラットフォームを通じて、数千万人のグローバルファンが言語や国境を越えて強力なファンダムを形成している。また、才能ある新人アーティストの海外進出をサポートし、ブランドの海外展開を支援するプラットフォームとしての役割を担い、グローバルK-POPフェスティバルとしての地位を築いてきた。昨年5月に開催された『KCON JAPAN 2025』でオフライン累計観客数200万人を突破するという歴史的な記録を樹立した。
なお、アメリカ・ロサンゼルスで開催される『KCON LA 2026』は8月14日から16日までとなり、世界中のK-POPファンが集う新たなグローバルフェスティバルとなる見込み。『KCON LA 2026』に関する詳細は、今後順次公開される。
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
今回、出演が発表されたのは、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWS、&TEAM（※50音順）の6組。このほか、さらなるアーティストラインナップが後日公開される。
なお、アメリカ・ロサンゼルスで開催される『KCON LA 2026』は8月14日から16日までとなり、世界中のK-POPファンが集う新たなグローバルフェスティバルとなる見込み。『KCON LA 2026』に関する詳細は、今後順次公開される。