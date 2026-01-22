ボートレース尼崎のPG1「BBCトーナメント」が開幕する。注目はスポニチ協賛の10Rだ。

本紙冠レースは末永が先制ターンで他艇に影を踏ませない。峰は後輩の末永相手にセンターから揺さぶりをかける。捲り、捲り差しの二刀流だ。佐賀の2人を追うのが上條。絶好4カドでスタート勝負を挑む。全速スリットなら面白い。テクニックを発揮する馬場は内懐を鋭く突く。

＜1＞末永和也 何もしないで行って、めちゃくちゃ回り過ぎでターンできなかった。直線の体感は悪くなかった。

＜2＞馬場貴也 ペラは片面だけ叩いた。1周目、2周目は良かったけど、途中で上がりがおかしかった。ペラが開いていたと思う。

＜3＞峰竜太 班では良かった。吉川（元浩）さんにもエンジンの評判はいいと言ってもらいました。体感がいい。

＜4＞上條暢嵩 そのまま乗って全く悪い感じはしなかった。出足寄りのペラなのにこんなに伸びるんだという感じがしました。

＜5＞中沢和志 下がってはいなかったので悪くはなさそう。ペラも見てみたけど微調整でいけそう。初動で跳ねるのが気になる。

＜6＞磯部誠 良くないですね。行き足で置いていかれたし、ケツを振っていた。時間があるし何かしら考える。