「POCO Pad M1」

シャオミ・ジャパンは、2.5K解像度ディスプレイを採用した12.1型タブレット「POCO Pad M1」を、1月22日に発売する。メモリ8GB/ストレージ256GBのみの展開で、価格はオープン。市場想定価格は49,980円前後。2月4日までは早割価格44,980円で販売する。カラーはブルーとブラック。

解像度2,560×1,600ドットの2.5Kディスプレイを採用し、仕事用資料の確認や、学習教材の閲覧、メモ書き、ゲーム、スポーツ観戦、映画鑑賞などに利用できる。最大120Hzのリフレッシュレートに対応するほか、DC調光機能により、長時間の使用でも目の負担を和らげるという。

本体側面にはDolby Vision・Atmosのロゴも

キッチンやお風呂場などで、手が少し濡れていても支障なく操作できる「ウェットタッチ技術」にも対応。ハイレゾ、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーも備える。3.5mmのイヤフォン端子も装備。

アルミニウム製ユニボディ構造で、12,000mAhの大容量バッテリーを搭載。33Wの急速充電、最大27Wの有線リバース充電に対応する。SoCは「Snapdragon 7s Gen 4」でOSはAndroid 15(Xiaomi HyperOS2)。最大2TBのSDカードに対応する。

別売りアクセサリーとして、スマートペン「POCO Smart Pen」(実売4,980円前後)、キーボード「POCO Pad M1 Keyboard」(実売6,980円前後)、専用ケース「POCO Pad M1 Cover」(実売3,980円前後)も用意する。