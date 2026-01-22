「POCO F8 Pro」

シャオミ・ジャパンは、POCOブランドより、“Sound by BOSE”のスピーカーを搭載したフラッグシップスマートフォン「POCO F8 Pro」を、1月22日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格はメモリ12GB/ストレージ256GBモデルが89,980円前後、12GB/512GBモデルが99,980円前後。本体色はブラック、チタンシルバー、ブルー。

2月4日23時59分までは早割価格として、12GB/256GBモデルは74,980円、12GB/512GBモデルは84,980円で販売する。

Sound By Boseの共同チューニングにより、「深みのある低音、繊細なサウンド表現、明瞭なボーカル、包み込まれるような広大なサウンドステージを体験できる」というスマートフォン。対称型リニアステレオスピーカーシステムを採用しており、フルレンジ再生における高い音響品質を提供するという。

ディスプレイには「HyperRGB」技術を採用

ディスプレイは約6.59型の有機EL。解像度は1.5K/2,510×1,156ドットだが、RGBサブピクセル構造を採用した「HyperRGBディスプレイ」となっており、2K解像度相当の高精細かつ鮮やかな画面表示を提供しつつ、消費電力を前モデルから22.3％低減した。最大120Hzのリフレッシュレートに対応する。

背面カメラは、約5,000万画素で光学式手ブレ補正(OIS)対応のメイン、約5,000万画素の2.5倍望遠、約800万画素の超広角。フロントカメラは約800万画素の広角。

6,210mAhのバッテリーを内蔵し、約16時間以上の連続しよう、10時間以上のビデオ通話、ゲームプレイが可能だという。100Wハイパーチャージと22.5Wのリバースチャージに対応する。

SoCは「Snapdragon 8 Elite」で、OSはAndroid 16ベースのHyperOS 3。SIMはnanoSIM/eSIM＋nanoSIM/eSIM。

本体は3色展開