フリーアナウンサーの川田裕美（42）が21日、自身のインスタグラムを更新。“同期入社”アナとの20年ぶりの再会ショットを披露した。

「先日、元日本テレビアナウンサーの松尾英里子ちゃんとお仕事させていただきました！」とつづり、元日本テレビでフリーアナウンサーの松尾英里子とのツーショットを公開。「20年ぶりくらいの再会に話が弾んで、すぐに2人でご飯も」とつづった。

「局は違いますが、同期入社で同じ日テレ系列なので、新人研修を一緒にやったりしたんです」と縁に触れた。

「お互いいろんな変化があったし、子育てと共に自分も成長させてもらってるよね〜なんて話しながら、サバサバしていてとても明るい松尾ちゃんに前向きなパワーをもらえました」とした。

川田アナは和歌山大学を卒業後、2006年に読売テレビに入社。15年3月に同局を退社し、フリーに転身。19年10月に音楽家の男性と結婚。20年に長男、22年に長女を出産している。

松尾アナは早稲田大学を卒業後、06年に日本テレビに入社。11年10月に同局記者の青山和弘氏（現政治ジャーナリスト）と結婚し、12年3月末に同局を退社。12年4月から13年11月まで夫の赴任先・米ワシントンDCで生活。13年に長男を出産し、14年6月からフリーアナウンサーとして活動を再開した。13年に長女を出産している。