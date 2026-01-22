オペラ「グロウリップティント」の新色はバレンタイン限定色。″チョコ色ティント″が可愛すぎ
イミュが展開する化粧品ブランドのオペラは、2026年1月22日から「グロウリップティント」のバレンタインシーズン限定色を販売します。
"チョコ色ティント"でバレンタインモード全開
オペラの「グロウリップティント」は、グロスいらずで水滴のようなツヤ感を演出してくれるリップスティックです。透け感のある発色と、キレイが長持ちするティント処方も特徴。美容オイルベースで高い保湿力がありながら、スルスルと心地よく唇に薄くフィットします。
今回登場するのは、「Romantic Dark Kiss」をテーマにした限定色の「410 カカオフレイズ」。
フレイズ（苺）を閉じ込めたチョコレートをイメージしたカラーは、ピンクラメがきらめく、透け感のある赤みニュアンスのダークブラウンです。
トレンドの暗めカラーに、軽やかな可愛さときらめきがのぞく、バレンタインシーズンにぴったりの限定色です。
価格は1980円。
全国のバラエティストア・イミュ公式オンラインショップで販売予定です。
商品の詳細は、特設サイトから確認できます。
※価格は税込です。
