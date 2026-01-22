「女性でHDLコレステロールだけ高くなる5つの原因」はご存知ですか？医師が解説！

女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

木村 香菜（医師）

名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。

コレステロールとは？(悪玉LDL/善玉HDL)

コレステロールは、体内の細胞膜やホルモンの生成に必要な脂質です。ただし、その種類によって健康への影響が異なります。

善玉コレステロール（HDLコレステロール）

HDLコレステロールは、血管内の余分なコレステロールを肝臓に運び、排出を促します。また、脂質が溜まり動脈硬化を起こした血管からもコレステロールを引き抜くことができます。そのため、心血管疾患のリスクを下げる効果があります。ゆえに、「善玉」コレステロールと呼ばれることがあります。

悪玉コレステロール（LDLコレステロール）

LDLコレステロールは、過剰になると血管壁に蓄積し、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高めます。そのため、「悪玉」コレステロールと呼ばれることがあります。

女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因

女性は、エストロゲンというホルモンの働きによって男性よりもHDLコレステロール値が高いことが知られています。ここでは、女性特有のホルモンバランスや、他の生活習慣などがHDLコレステロールの上昇に与える影響について解説します。

エストロゲンの影響

エストロゲンはHDLコレステロールを高める作用があります。そのため、性成熟期の女性では男性よりもHDLコレステロール値が高い傾向にあります。特に、排卵期にはエストロゲンのレベルが上昇し、HDLコレステロールの値も上がることが報告されています。

閉経後は、逆にエストロゲンが低下するため、HDLコレステロール値も下がっていきます。

CETP欠損症

日本で1980年代に発見された、遺伝性の脂質代謝異常症です。

コレステリルエステル転送蛋白（CETP）が生まれつき欠損していることで、血中のHDLコレステロールが増加します。CETP欠損症については現在も研究が進められているところです。家族の方でHDLコレステロールが異常に高く、健康診断などでご自身も異常を指摘された場合には、一度内分泌内科または内科を受診すると良いでしょう。

大量飲酒

慢性的に大量にお酒を飲むと、先述したCETP蛋白活性を低下することが知られています。すると、HDLコレステロール値が高くなる場合があります。

厚生労働省からは、お酒の1日の目安として、ビールなら中瓶１本、清酒なら1合（180ml）、ワインなら一杯120ml程度としています。女性はより少ない方が良い、ともいわれています。飲酒をするのであれば、適量を守り、週に1ないし2日の休肝日を設けましょう。

特定の薬剤の影響

更年期障害に対するホルモン補充療法（HRT）などで、エストロゲン製剤が用いられることがあります。このエストロゲン製剤の働きによって、HDLコレステロール値の上昇が見られる場合があります。

原発性胆汁性胆管炎

原発性胆汁性胆管炎（Primary biliary cholangitis：PBC）という病気は、病因が未だ解明されていない慢性進行性の胆汁うっ滞性肝疾患です。中年以降の女性に多いとされています。

胆道系酵素が増えたり、抗ミトコンドリア抗体が高くなったりすることが多いです。血中のコレステロール値、特にHDLコレステロールの上昇もみられます。

無症状である場合もありますので、健康診断などで肝機能障害を指摘された場合には、消化器内科を受診しましょう。

女性のHDLコレステロールの基準値

ここでは、女性のHDLコレステロールの基準値を解説します。

男女別・HDLコレステロールの基準値

2019年、日本臨床検査標準協議会 基準範囲共用化委員会によって男女のHDLコレステロールの値は以下のように定められました。

項目名称項目単位性別下限上限

HDLコレステロールHDL-Cmg/dL男3890

女48103

このように、男女で多少の違いがあります。

しかし、現状では健康診断の基準値としては男女同じものを採用している医療機関が多いと考えられます。実際に、人間ドック学会・予防医療学会による判定区分では以下のようになっています。これは男女共通です。

・40mg /dL以上：正常

・30－39mg /dL：要経過観察

・29mg /dL以下：要精密検査

なお、特定保健指導では、体格指数に加えて血圧や血糖値、脂質のいずれかのリスクを評価します。この際の脂質においては中性脂肪150mg /dL以上、またはHDLコレステロール40mg /dL未満とされています。

女性の年齢別・HDLコレステロールの基準値

年齢別にHDLコレステロールの基準値として定まったものは現時点ではありません。

令和元年国民健康・栄養調査報告の結果をご紹介しましょう。

・20歳以上で脂質を下げる薬を内服していない場合、全年齢層の女性の血中のHDLコレステロールは男性のそれより高かった（男性/女性：58.5/68.4）。

・女性の血中HDLコレステロールの平均値は、年齢とともに次第に高くなり、50－59歳の年齢層が最も高く、その後は、徐々に低くなった。

「女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問

ここまで女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因について紹介しました。ここでは「女性でHDLコレステロールだけ高くなる原因」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

HDLコレステロールが高いまま放置するとどうなりますか？

木村 香菜 医師

一般的にHDLコレステロールが高いことは健康的とされていますが、極端に高い場合は特定の疾患や異常の可能性があります。医師に相談し、適切な検査を受けることをおすすめします。

HDLコレステロールが80以上だと体にどんな影響がありますか？

木村 香菜 医師

HDLコレステロールが80以上でも、特に疾患がない限り問題になることは少ないです。しかし、過剰飲酒や遺伝的要因が関与していることもあります。健康診断で異常値が出た場合は内科を受診しましょう。

編集部まとめHDLコレステロールがとても高い場合には内科で相談

女性でHDLコレステロールが高い原因には、生活習慣やホルモンバランスの他、病気が隠れている場合もあります。心配な場合は、早めに医療機関を受診し、適切な対策を取ることが重要です。

HDLコレステロールが高い場合でも、病気が潜んでいる可能性があるため、定期的な健康診断が重要です。

