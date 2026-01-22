フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）の清水賢治社長が２１日、読売新聞のインタビューに応じた。

不動産事業の分離・売却を提案している旧村上ファンド系の投資グループへの対応について、早ければ２月中にも方針を示す考えを明らかにした。

旧村上ファンド側はフジＨＤに不動産事業の分離・売却などを求め、応じなければフジＨＤ株を現在の１７％超から最大３３・３％まで買い増して影響力を強める意向を表明している。フジＨＤは２０２５年７月に買収防衛策を導入。社外取締役を中心に旧村上ファンド側への対応について検討している。

清水氏は、不動産事業について「大事なセグメント（事業部門）だ」と強調した上で、「この後の１０年２０年、我々がどういう会社でありたいのかを本当に決めなくてはいけない」と説明した。「１から１００まで選択肢はある」と、様々な手法を比較していることも認めた。

清水氏は、元タレントの中居正広氏による性加害問題を受け、傘下のフジテレビ社長に２５年１月２８日付で就任し、社内のガバナンス（企業統治）改革を主導している。「人権尊重の会社になるという形はできあがってきた」と手応えを語り、「ここからは事業改革に取り組むべき段階に入った」と述べた。

中居氏を巡る問題では、スポンサー企業がフジテレビへのＣＭ出稿を差し止める動きが広がった。ＣＭ取引社数は２５年１２月時点で４５９社と前年比８６％にまで回復しており、清水氏は「今年４月には（問題発覚前の２４年比で）１００％にしたい」と述べた。

ネットフリックスなどとの競争が激化する中、フジの動画配信サービス「ＦＯＤ」については「悩んでいる」と述べ、単独路線を維持するかは明言を避けた。また、動画などのインターネット配信事業は成長分野であるとして「どこまで伸ばせるか、思いっ切りやるしかない」と話した。