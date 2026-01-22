19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と佐伯貴弘氏が巨人・戸郷翔征について言及した。

館山氏は昨季8勝に終わった戸郷について「期待値が高かっただけに、8勝だと物足りないと思われますし、防御率も本来の姿ではなかったと思う」と指摘。「何か進化しようと思った結果うまくいかなかったというのが早い段階で、昨年の1シーズンだけで分かったと思えば、逆にいうとこれから飛躍するためのいいスパイスだったんじゃないかなと思いますし、ダメだったところを分かった上で今年挑んでいることであれば、非常に手強いピッチャー。復活は必ずすると思いますね」と期待した。

佐伯氏は「館山さんと同じ考えで、失敗したことがすごく大きいと思うんですよ。それが必ず活きると思いますし、期待値が当然高い、それがうまくいかなかった時の落胆もすごく大きかった。この選手が活躍すれば、ジャイアンツは嫌なチームですよね」と、今季“復活”すると見ているようだ。

戸郷は22年から3年連続で12勝を挙げ、22年と24年には最多奪三振のタイトルを獲得し、エースの階段を登っていたが、昨季は二軍落ちを経験するなど、21試合・111回を投げ、8勝9敗、防御率4.14と悔しい1年に終わった。今季は復活が期待される。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』