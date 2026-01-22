白より黒より断然“この色”！【studio CLIP】大人がシャレる♡「グレーニット」

白だと少し甘く、黒だと重たく感じる……そんな大人の服選びで頼れそうなのが、トレンドカラーとしても注目されている『グレー』。【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「グレーセーター」は、ベーシックなデザインなのに地味見えせず、装いがこなれて見えそうなのが魅力です。合わせる色やテイストを選ばず決まりそうだから、きれいめにもカジュアルにも活躍の予感。大人世代の毎日にちょうどいいシャレ感を叶えてくれそうです。

表情のある編み地でほどよくポップな雰囲気に

【studio CLIP】「3ゲージカラーMIXネップニット」\4,400（税込）

表情のあるファンシーヤーンを使用したカラーMIXネップがポイントの編み地で、ニュアンスのある表情を楽しめる一枚。ベーシックなデザインながら、グレーを基調にしたミックス感が装いにほどよいアクセントを加えてくれます。こちらのスタッフさんが「明るい色味なので春先まで着やすく、アウターから見えても差し色になります」とコメントしているように、季節をまたいで活躍してくれそうです。