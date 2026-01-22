反抗期なかった上白石萌音、親と「一番ぶつかる時期を過ごしてない」

女優の上白石萌音（27歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「日本くらべてみたら」（TBS系）に出演。15歳で上京したため、親に対する「反抗期なかった」と語った。



番組は今回、「沖縄の水産高校の女子高生と東京のギャル女子高生が交換留学したら？」を放送。その中で反抗期の話題となり、上白石は「15歳で親元を離れちゃってるので、一番ぶつかる時期を過ごしてない」と、高校に入学するタイミングで、地元・鹿児島から上京したため、親に反発する時期がなかったと話す。



そして「でも、反抗期なかった身からすると、反抗できるのも羨ましいなっていう気もします。言いたいことを言って」と語り、アンタッチャブル・山崎弘也は「反抗も甘えだもんね。愛情があるから反抗する、みたいな」と頷いたが、子どもが反抗期真っ最中だというタレント・藤本美貴は「めちゃめちゃムカつくよ？ いま反抗期。めちゃめちゃムカつくけど（笑）」と笑った。