全部気になるーーーッ♡【モスバーガー】また食べたくなる味！「フード・ドリンク」

注文を受けてから調理するできたてメニューが人気の【モスバーガー】。野菜をたっぷり使ったヘルシーなバーガーや、ワンランク上の素材を使った高級バーガーなどが登場中。今回は、期間限定の「フード・ドリンク」をピックアップしました。一度食べたらやみつきになるかも。

冬だけの和スイーツ！ カップおしるこ

@megumiko_maniaさんが「モスのあったか和スイーツ」と紹介する「おしるこ（粒あん）」\420（税込）。北海道十勝産の小豆を使ったおしるこに、丸餅が2つ入っています。お餅に使うもち米も北海道産にこだわっていて、公式サイトによると「柔らかくきめ細かな生地」に仕上げているそう。3月下旬頃までの期間限定販売なので、気になる人はお早めに。

ほっこりあたたまる野菜のポタージュ

お腹もほどよく満たされて、ぽかぽかと温まりそうな「ブロッコリーとじゃがいものポタージュ」\380（税込）。ほんのりグリーンがかったポタージュは、@megumiko_maniaさんによると「最初のひと口から“野菜の美味しさ”がふわっと広がる」そう。ブロッコリー・じゃがいものほかに「程よいパンチがいいアクセント」になるベーコンも使われているとのこと。お気に入りのバーガーと一緒に楽しむのもいいかも。

さっぱりおいしそう！ ぶどうとりんごのドリンク

@megumiko_maniaさんが「食事にも、デザートにも合う」と絶賛する「ぶどうとりんごのスパークリングサングリア（ノンアルコール）」。マスカットオブアレキサンドリアの濃縮果汁に洋なし・りんごの果肉を加えたサングリアソース、ジンジャーエールを合わせたぜいたくなドリンク。炭酸の爽やかさとフルーツの果肉が、口の中をさっぱりとさせてくれそうです。サイズはS・M・Lの3種類。

また食べたくなる！？ 栗シェイク

@megumiko_maniaさんによると「また食べたくなる味」という「まぜるシェイク 栗」。「バニラシェイク」の上に国産栗を使ったソースがたっぷり。「甘めのソースと冷たいシェイクが溶け合うと、ちょうどいいバランス」になるそう。サイズはS・Mの種類。こちらは1月下旬頃までの販売予定なので、早めのチェックがおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A