明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、白鳥倶楽部へ “サワ”円井わんはそっけない態度
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第80回）が1月23日に放送される。
【写真】白鳥倶楽部で勉強中のサワ（円井わん）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第80回あらすじ
サワ（円井わん）は教員資格をとるため白鳥倶楽部で勉強中。そこに、トキが訪れるがサワはどこかそっけない。サワの様子が気になるトキだが、山橋（柄本時生）や土江（重岡漠）、門脇（吉田庸）に話しかけられている間に、サワは倶楽部を出ていってしまう。
その頃、錦織（吉沢亮）は知事（佐野史郎）から自分の後任の英語教師の名前を知らされる…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
