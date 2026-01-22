µþËÜÂç²æ&¸ÅÀî¶×²»¤¬ÁÕ¤Ç¤¿¡¢Ã¸¤¯ÀÚ¤Ê¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª²»³ÚÂç³Ø¤òÉñÂæ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë±Ç²è¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡×
º£Ç¯1·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëSixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëµþËÜÂç²æ¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬±Ç²è½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡×¤À¡£
¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂæÏÑÈ¯¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥¢¡ù¥À¥ó¡Á½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¤ÇÁ´ÊÆÀ©ÇÆ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¥Û¥ó¥È¤ÎÏÃ¡Á¡×¡¢¡ÖÁíÍý¤ÎÉ×¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Ï¹çÍ¦¿Í´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¸ÅÀî¶×²»¤¬±é¤¸¤¿¡£
²»³ÚÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦Ì«¿Í(µþËÜ)¤Ï¡¢³¤³°¤Ø¥Ô¥¢¥ÎÎ±³Ø¤·¤¿¤¬¡¢Î±³ØÀè¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¡£Âç³Ø¤Ë¤ÏÉü³Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ô¥¢¥Î¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¼è¤ê²õ¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µì¹ÖµÁÅï¤«¤éÄ°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÈþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤¿Ì«¿Í¤Ï¡¢ÀãÇµ(¸ÅÀî)¤È½Ð²ñ¤¦¡£Ì«¿Í¤ÏÈà½÷¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¿Ò¤Í¤ë¤¬¡¢ÀãÇµ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÈëÌ©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«¶µ¤¨¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£Ì«¿Í¤ÏÀãÇµ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õµ¤¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¡¢ÀãÇµ¤â¤Þ¤¿¡¢Ì«¿Í¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£2¿Í¤Ç¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢Ì«¿Í¤Ï¤Þ¤¿¥Ô¥¢¥Î¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌðÀè¤ËÀãÇµ¤ÏÌ«¿Í¤ÎÁ°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦...¡£
¢£µþËÜÂç²æ¡ß¸ÅÀî¶×²»¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤Ê²½³ØÈ¿±þ...ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¾±é
µþËÜ¤ÏËÜºî¤¬±Ç²è½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÉñÂæ¤Ë±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤È¡¢±éµ»¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²»ÂçÀ¸¤ÎÌ«¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Á³ÂÎ¤Ê±éµ»¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÌ«¿Í¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ¡ºÙ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀãÇµ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Ì«¿Í¤ÎÎø¿´¤ä¡¢Èà½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ°¸þ¤¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¡¢Æ·¤Ë½É¤·¤¿²¹ÅÙ´¶¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÀãÇµ¤ò±é¤¸¤¿¸ÅÀî¤Î±éµ»¤â¸«»ö¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¤¾Ð´é¤ÇÌ«¿Í¤ÈÀÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤¬²¿¤«"ÈëÌ©"¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÞú¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ì«¿Í¤È³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤ÈÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë...¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤À¡£ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤ëÀãÇµ¤ÎÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¡¢¸ÅÀî¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷»ý¤ÁÁ°¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¡¢ÀãÇµ¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³ÚÂç³Ø¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ã¸¤¯ÀÚ¤Ê¤¤Îø¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ÎÌ¾¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ì«¿Í¤ÈÀãÇµ¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê³Ú¶Ê¡ÖSecret¡×¤ò¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇÂè36²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨²»³Ú¾Þ(¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×)¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÉÙµ®À²Èþ¤¬½ñ¤²¼¤í¤¹¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó"Ä°¤¤É¤³¤í"¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢µþËÜ¤È¸ÅÀî¤¬ËÂ¤®½Ð¤·¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÎø¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó
¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)21:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
½Ð±é¡§µþËÜÂç²æ ¸ÅÀî¶×²» ²£ÅÄ¿¿Íª »°±º獠ÂÀ ºä¸ýÎÃÂÀÏº ³§Àî±î»þ À¾ÅÄ¾°Èþ ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê