一見シンプルですが、注意深く観察しないと意外な組み合わせを見落としてしまうかもしれません。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。
問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の数を数えてみましょう。
ヒント：1つずつの三角形だけでなく、2つ、あるいは3つ合体してできる「少し大きな三角形」も数に入れてみてくださいね！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：6つ正解は「6つ」でした。
▼解説
三角形をサイズごとに分けて数えると、次のようになります。
・小（番号1, 2, 3の単体）：3つ
・中（1+2、2+3のように2つ合体した形）：2つ
・大（1+2+3の全体）：1つ
これらをすべて合計すると、3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 6つになります。
このように「最小単位」から順番に組み合わせて数えていくのが、数え上げクイズを攻略するコツです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)